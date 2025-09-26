Ultima Hora: Datos mixtos de PMI en Europa
Alemania, Francia e Italia publicaron sus cifras de PMI (Servicios) hace un momento, antes de que España publicara los datos. Los datos son bastante...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Alemania, Francia e Italia publicaron sus cifras de PMI (Servicios) hace un momento, antes de que España publicara los datos. Los datos son bastante...
Los mercados fueron tomados con la guardia baja cuando Donald Trump confirmó que dio positivo por coronavirus. Las noticias desencadenarán...
Tesla entregó 139,3 mil vehículos en el tercer trimestre de 2020 El inventario siguió disminuyendo, la eficiencia...
Muy buenos días a todos: Vamos a dar comienzo a la semana y con un resumen de lo ocurrido en los mercados y en la actualidad, ¡no te lo...
JPMorgan ha emitido una recomendación para USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada...
• El pasado jueves el segundo peor día de la pandemia de coronavirus en términos de nuevos casos reportados. Además, el número...
• PMI no manufacturero ISM de EE. UU. • Datos del PMI de la zona euro Nos espera un día ajetreado en el calendario económico,...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del viernes a la baja. El Dow Jones perdió un 0.5% mientras que el S&P...
Wall Street cayó por el test positivo de Trump, pero intenta reducir el declive a lo largo de la sesión Pelosi dice...
BitMEX, acusado de evadir la aplicación de normativa antiblanqueo de capitales Cardano celebra su 3º aniversario Detectado fallo recientemente...
El informe final de empleo de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales (3 de noviembre) resultó ser una decepción. La cifra...
Tanto el USD como el JPY subieron después de que Donald Trump dio positivo por el coronavirus. Sin embargo, el JPY superó al USD. Mirando...
¡YA ESTAMOS EN DIRECTO! No te pierdas el Resumen Semanal de Bolsa, Divisas y Materias Primas en el que podrás interactuar con Pablo...
El Nasdaq ha corregido desde máximos un 14%. En este vídeo analizamos la situación a largo y corto plazo con el fin de decidir si...
• Trump y su esposa Melania dan positivo por COVID-19 • DE30 está probando un soporte importante en 12,600 puntos • SAP SE (SAP.DE)...
¡Ya estaos en directo! No te pierdas la apertura de mercados a manos de Darío García:
Los índices comenzaron en octubre con una base positiva, especialmente en EE. UU., donde una combinación de datos sólidos y esperanzas...
• Nóminas no agrícolas de EE. UU. • Conversaciones sobre el Brexit en Bruselas • Trump da positivo por coronavirus Nos...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del jueves al alza. El Dow Jones ganó un 0,1% mientras que el S&P 500...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor