Tres mercados a seguir la próxima semana (31.03.2025)
La próxima semana ha sido largamente anticipada por los inversores. La volatilidad asociada al reajuste de carteras entre trimestres coincidirá...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones expuestas a criptomonedas están cayendo mientras Bitcoin baja un 3.5% a $84,163. El mercado en general también está retrocediendo...
Los futuros sobre el índice VIX del CBOE (VIX) se disparan casi un 6% hoy, después de que los datos macroeconómicos de EE. UU. resultaran...
La semana que muchos inversores han estado esperando se acerca. La próxima semana, el mercado se centrará sin duda en los nuevos aranceles...
Wall Street abrió a la baja tras una lectura del PCE más elevada, lo que refuerza la postura cautelosa de la Reserva Federal de mantener...
Estados Unidos – Informe de inflación de la Universidad de Míchigan para marzo: Expectativas de inflación a 1 año...
Estados Unidos - Datos de Inflación de febrero: Índice de Precios PCE Subyacente: actual 0.4% mensual; previsión 0.3% mensual;...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Las acciones europeas prolongan sus caídas, iniciadas tras el anuncio de cambios arancelarios a las importaciones de automóviles en Estados...
La confianza del mercado bursátil estadounidense se ha debilitado una vez más, con el Nasdaq 100 en camino de cerrar su trimestre más...
Los mercados se muestran cautelosos hoy ante el informe de inflación PCE de EE. UU. de febrero. Una lectura superior a la esperada podría...
Los mercados aumentan sus expectativas de recortes de tipos del BCE tras los datos del IPC de España y Francia, inferiores a lo esperado; datos...
Los datos preliminares del IPC francés muestran resultados mixtos. Por un lado, la inflación general del IPC se mantuvo estable mientras...
El sentimiento del consumidor alemán se debilitó inesperadamente a pesar de las mayores expectativas del mercado. En ese momento, los datos...
El par GBP/USD avanza gracias a que los datos de ventas minoristas más sólidos y la lectura del PIB anual ligeramente superior respaldan...
El S&P 500 se acerca al cierre de su trimestre más débil desde 2023. Las acciones de fabricantes de automóviles, como Ford y GM,...
Los índices estadounidenses retroceden en la sesión de hoy en respuesta al anuncio del expresidente Donald Trump sobre nuevos aranceles...
En una jornada marcada por la expectativa monetaria, el peso mexicano retrocede 0.5% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio moviéndose...
