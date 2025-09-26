Las acciones de Bed Bath & Beyond se disparan más del 28%
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY.US) subieron después de que la compañía publicara cifras trimestrales mejores de lo esperado....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• Las acciones estadounidenses suben gracias a las esperanzas de estímulo • Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. por debajo...
El PMI manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) en septiembre se redujo a 55,4 desde 56,0 en el mes anterior. La lectura de hoy estuvo por...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,837 millones en la semana que terminó el 26 de septiembre,...
• El recuento diario de casos de coronavirus se acerca una vez más a los récords con más de 315.000 nuevos casos reportados ayer....
OIL.WTI detuvo el movimiento alcista en el área de resistencia clave hoy. Las materias primas rebotaron en el límite superior de la estructura...
La UE llevará al Reino Unido a los tribunales por un proyecto de ley de mercado interior DE30 permanece atascado en el rango a corto...
La libra esterlina es la moneda principal con peor desempeño en la actualidad. Las caídas se aceleraron después de que los medios...
El mercado laboral de EE. UU. permanece en el centro de atención a medida que la economía se recupera de la depresión pandémica...
¿Hay una oportunidad de venta en el EURUSD? El EURUSD podría estar completando un "pullback" hacia el "neckline" de la...
Los precios de la plata tienen un año fantástico, subiendo más del 30% desde el comienzo de este año a pesar de la reciente...
Los futuros europeos suben antes de la apertura de la sesión de contado Se prevé una mejora en la fabricación de ISM...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,83%, el Nasdaq un 0,74% y el Dow Jones...
El lunes, Caesars Entertainment (CZR.US) reveló una oferta de 2.900 millones de libras (3.700 millones de dólares) para comprar el sitio...
Los precios del gas natural están bajo la presión de las previsiones meteorológicas a medio plazo de Estados Unidos. Aunque en el...
