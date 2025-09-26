Resumen de Materias Primas - Petróleo, Soja, Gas Natural y Oro
PETRÓLEO La negociación mixta en medio de un renovado aumento en los casos de coronavirus Las decisiones sobre nuevos bloqueos podrían...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
PETRÓLEO La negociación mixta en medio de un renovado aumento en los casos de coronavirus Las decisiones sobre nuevos bloqueos podrían...
La tasa de inflación anual de Alemania se confirmó en -0,2% en septiembre de 2020, por debajo del 0,0% del mes anterior y por debajo de las...
• Si bien el coronavirus continúa propagándose por todo el mundo, los expertos siguen preocupados de que las cifras oficiales de muertes...
Los mercados europeos caen el martes DE30 retrocede por debajo de la zona en 12,800 pts Uber expresa interés en empresa de...
La lira turca ha estado bajo presión durante mucho tiempo. La expansión monetaria destinada a restaurar el crecimiento ha fracasado y las...
¡Muy buenos días a todos! Como todas las mañanas, analizamos la actualidad y los eventos que pueden afectar al mercado:
Los mercados pierden fuerza antes de la apertura europea Trump y Biden se enfrentarán en un debate esta noche Gama de ponentes...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer con sólidas ganancias: el S&P 500 ganó un 1,61%, el Dow Jones añadió...
Sacyr El Ibex-35 intenta recuperarse de las caídas tras perder un 4,3% la semana pasada. Sacyr ha anunciado que mantiene su estrategia...
• US30 está probando un nivel de resistencia importante • Pelosi expresa su esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo con la Casa...
La libra esterlina se ha comportado muy bien frente a otras importantes durante la sesión de hoy después de que el vicegobernador del Banco...
¡Muy buenas tardes! Ya estamos en directo con nuestra visión de mercados semanal, no te pierdas este nuevo formato del clásico seminario...
En 20 minutos damos inicio a la primera parte de esta serie especial de 2 seminarios online junto a Pablo Gil, donde te enseñaremos CUÁL...
Las acciones de Inovio Pharmaceuticals (INO.US) cayeron un 32% después de que la compañía haya anunciado que el ensayo clínico...
• La pandemia continúa arrasando en partes de los EE. UU., puntos críticos en Europa y en las grandes economías emergentes, como...
GBPUSD comenzó la sesión del lunes con un movimiento alcista. Mirando el gráfico H4 desde un punto de vista técnico, se puede...
La renta variable europea inició la semana al alza DE30 rompe la secuencia de máximos más bajos Rheinmetall...
Los índices bursátiles europeos iniciaron una nueva semana con sólidas brechas alcistas. No se ofrecieron noticias importantes a los...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor