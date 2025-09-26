Apertura de Mercados 28-09-2020
¡Muy buenos días a todos! Comenzamos la semana de la mejor forma, analizando lo ocurrido durante la mañana y el fin de semana. ¡No...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los mercados de valores europeos abren al alza La ronda final de conversaciones entre la UE y el Reino Unido se celebrará esta semana Se...
Las acciones de Asia iniciaron una nueva semana de negociación con optimismo. Nikkei gana un 0,7%, Kospi gana un 1,5% y Nifty añade un...
Los índices estadounidenses abren con signo mixto el viernes. Demócratas redactan un paquete de estímulo de...
Después de una semana turbulenta, los inversores buscan señales de estabilización. ¿Ha terminado la mayor corrección...
Analizamos uno de los valores históricos de Estados Unidos tras la publicación de sus resultados Q3 y el esperado estreno de su última...
• El recuento diario de casos de coronavirus se acerca una vez más a los récords con más de 314.000 nuevos casos reportados ayer....
La UE propone nueva legislación relativa a criptomonedas La startup Optimism podría resolver los problemas de escalado de Ethereum Binance,...
La Unión Europea propone una nueva legislación sobre criptoactivos La startup Optimism puede resolver los problemas de escala de Ethereum Binance...
Estados Unidos publicó sus datos de pedidos de bienes duraderos hace un momento. Siguiendo las sólidas cifras del mes pasado, esta vez el...
Los mercados de renta variable intentaron recuperarse en las primeras operaciones, pero este intento ha fracasado y vemos de nuevo un fuerte sentimiento...
Al comienzo de la semana se pudieron observar fuertes caídas en el mercado de la plata. Sin embargo, la plata rebotó ayer en el soporte clave....
• Reino Unido y Francia informaron un aumento diario récord de infecciones por COVID-19 • DE30 está probando un nivel importante...
¡Muy buenos días a todos! Ya estamos en directo en la Apertura de Mercados, no te pierdas el análisis de final de semana que mejor...
El calendario económico es bastante ligero y los pedidos de bienes duraderos y de bienes duraderos ex-transporte de EE. UU. son las únicas...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del jueves al alza. El Dow Jones subió un 0,2% mientras que el S&P 500...
Tras una primera mitad de año con evolución favorable -pese al actual escenario pandémico-, Iberdrola continúa buscando con...
CarMax Inc (KMX.US), el minorista de coches usados más grande del país, se desplomó más del 10% hoy a pesar de que los resultados...
Los índices estadounidenses amplían las pérdidas Solicitudes de desempleo por debajo de las expectativas UnitedHealth...
