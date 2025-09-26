Seminario "Simulación de Trading en vivo"
En 20 minutos damos inicio a un nuevo seminario "SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO", a cargo de Pablo Gil. Conéctate con nosotros...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
En 20 minutos damos inicio a un nuevo seminario "SIMULACIÓN DE TRADING EN VIVO", a cargo de Pablo Gil. Conéctate con nosotros...
Los datos de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos se publicaron hace un momento. Tras un sorprendente repunte en julio, las cifras del mes de agosto...
El número de estadounidenses solicitando beneficios por desempleo fue de 0,870 millones en la semana que terminó el 19 de septiembre, en...
• El recuento diario de casos de coronavirus está alcanzando una vez más nuevos niveles récord con más de 315.000 nuevos...
Esto no se esperaba: el CRBT resistió la presión para subir los tipos durante mucho tiempo, pero la presión sobre la lira y el agotamiento...
El SP500 ha alcanzado un soporte crítico. De lo que haga a continuación depende que la corrección continúe hacia los 3000 puntos...
EURUSD se está negociando en un movimiento a la baja esta semana. Mirando el intervalo H4, el soporte clave se encuentra en el nivel de 1,1580 y...
• El clima empresarial alemán más alto en 7 meses • SNBank mantuvo las tasas de interés sin cambios • El chip...
El índice de clima empresarial Ifo en Alemania subió a 93,40 en septiembre, desde la cifra del mes anterior de 92,6 y por debajo de las expectativas...
¡Muy buenos días a todos! Damos comienzo a la mañana del jueves con un nuevo análisis de lo que está pasando en los...
Solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. Índice de clima empresarial Ifo Discursos clave de los banqueros centrales Nos espera...
Los mercados de acciones intentaron un rebote ayer por la mañana solo para revertir completamente el curso durante el comercio estadounidense. Los...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del miércoles a la baja. El Dow Jones cayó un 1,9% mientras que el...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron hasta un 7,6% en las operaciones extendidas el pasado martes después de que el fabricante de automóviles...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 1.639 millones de barriles en la semana que terminó el 18 de septiembre, tras una caída...
• PMI manufacturero de EE. UU. en línea con las expectativas. • La Cámara aprueba un proyecto de ley de gastos a corto plazo para...
¿Compraría la Bolsa europea? es una pregunta que probablmente se están haciendo muchos inversores hoy en día. En este vídeo...
El USDCHF ha estado operando en una tendencia a la baja recientemente. Sin embargo, el precio superó el límite superior del canal bajista,...
El PMI manufacturero de EE. UU. aumentó a 53,50 en septiembre desde 53,1 en agosto, en línea con las expectativas de los analistas de 53,5....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor