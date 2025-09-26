Top 3 gráficos de la semana: DE30, PLATA, GBPUSD
DE30 El índice alemán se ha estado moviendo en una clara consolidación recientemente, sin embargo, al comienzo de la semana el...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
DE30 El índice alemán se ha estado moviendo en una clara consolidación recientemente, sin embargo, al comienzo de la semana el...
• Los casos de la enfermedad COVID-19 continúan aumentando en muchos países europeos y asiáticos, mientras que en los EE. UU....
Los mercados europeos ganan por segundo día para borrar la liquidación del lunes DE30 probando el área de 12,800 pts Aumento...
El DAX protagonizo una jornada nefasta el lunes de esta semana. En este momento recupera parte de la caida, pero la pregunta clave es ¿estamos al...
Alemania publicó sus índices PMI preliminares hace un momento, antes de que Francia publicara los datos. Los datos son bastante mixtos, ya...
¡Muy buenos días a todos! Ya estamos en directo para analizar cómo está siendo la apertura de los mercados del día...
Los metales preciosos han estado bajo presión últimamente a pesar de la extrema moderación de la Fed. La razón clave es el...
Todos los ojos puestos en los PMI de Europa Discursos clave de los banqueros centrales Inventarios de crudo de EIA La sesión...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del martes al alza. El Dow Jones subió un 0,52%, el S&P 500 añadió...
Tesla (TSLA.US) amplió las pérdidas antes del "Día de la batería" realizado ayer a las 22:30h. Como algunos...
Los índices estadounidenses intentan recuperarse Powell y Mnuchin declararán hoy AutoZone (AZO.US) con resultados muy...
La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicó hace un momento sus datos de ventas de viviendas existentes en EE. UU. para el mes...
Petróleo: Con la caída de los precios en la bolsa y el fortalecimiento del dólar estadounidense, el petróleo vuelve a caer Los...
La caída de ayer en los mercados de valores en Europa también ha contribuido al movimiento a la baja en los EE. UU. hoy, se puede observar...
• Europa sigue luchando con una segunda ola de infecciones por coronavirus y países como Francia y el Reino Unido están considerando...
• Los mercados bursátiles europeos se recuperaron del peor día desde junio • DE30 está probando el nivel de soporte local...
¿Que ha pasado? Las acciones tecnológicas que son tan populares este año han sufrido una corrección durante dos semanas,...
Este dólar estadounidense está ganando con fuerza en el mercado de divisas esta semana y esto es especialmente evidente en el GBPUSD. La...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor