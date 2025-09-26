Apertura de Mercados 22-09-2020
¡Muy buenos días a todos! Vamos a dar comienzo el otoño conociendo los últimos acontecimientos en el mercado, ¡no te...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...

En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....

Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...

Comentamos la situación técnica del Banco Santander en el contexto actual y comparamos su precio en función del número de acciones...
PharmaMar PharmaMar se incorpora al IBEX-35 sustituyendo a Ence en el principal índice de la bolsa española. La farmacéutica...
El presidente de la Fed, Jerome Powell, comparece por segundo día. Habla el gobernador de BOE, Bailey Segundo día de festivo en...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del lunes a la baja. El Dow Jones cayó un 1,9%, mientras que el S&P 500...
La plata fue, obviamente, el producto básico más débil del mundo, ayer. El precio de este metal precioso ha bajado casi un 9%, tras...
Las acciones mundiales caen el lunes. US500 acercándose a la corrección. Microsoft adquirirá el editor...
Comenzamos : El Nasdaq en -14% en Septiembre! ¿Hay que preocuparse? con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
Uno podría notar que el USDJPY se ha estado moviendo en un movimiento ascendente rápido en las últimas horas. El par de divisas tocó...
Trevor Milton, fundador y presidente de Nikola (NKLA.US), decidió dimitir como presidente ejecutivo con efecto inmediato. Las acciones de Nikola,...
El oro bajó más del 2% y se acercó al área de soporte clave a $ 1,900 por onza. Los precios de los metales preciosos tienden...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes...
JP Morgan ha emtido una recomendación sobre EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada:...
En Europa, una segunda ola de infecciones continúa afectando a varios países de la región, en particular España, Francia y...
Al comienzo de la semana, podemos ver una continuación de las recientes caídas en el mercado de valores. En el breve análisis de hoy,...
Las acciones de los bancos ampliaron las pérdidas de la semana pasada para caer a su nivel más bajo desde mayo luego de un informe de BuzzFeed...
• Las acciones europeas caen lideradas por los bancos • Nuevas restricciones impulsadas por el coronavirus en varios países europeos...
DE30 ya ha bajado un 2% al inicio de las operaciones del lunes en lo que podría ser el primer paso hacia una corrección más profunda....
