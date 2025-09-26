Apertura de Mercados 21-09-2020
¡Muy buenos días a todos! Vamos a dar comienzo a la semana haciendo un repaso a los últimos acontecimientos, ¡no te lo pierdas!
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El presidente de la Fed, Powell, testificará ante el Congreso durante tres días seguidos. Día festivo en Japón Esta...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del viernes a la baja. El Dow Jones cayó un 0,9%, mientras que el S&P...
La reunión de la FED está a la vuelta de la esquina, si bien los mercados clave a vigilar aún están por dedicir. Es conveniente...
• El número de casos diarios de coronavirus está alcanzando nuevos récords, con más de 314.000 nuevos casos reportados...
El índice español cotiza más de un 2% a la baja en la sesión de hoy. Echando un vistazo al gráfico desde el punto de...
La renta variable americana muestra resultados mixtos hoy TikTok confirma su fin de operatividad en EEUU Accenture (ACN.US),...
Las principales criptos se recuperan de las recientes pérdidas Las tarifas en la red de Ethereum se disparan tras el lanzamiento del...
• Las acciones europeas cotizan mixtas • La OMS advierte sobre un aumento en los casos de COVID-19 en Europa • Las noticias de fusiones...
Si bien la mayor parte del enfoque del mercado se ha reservado últimamente para instrumentos como US100, OIL.WTI o ORO, la Soja se está apreciando...
¡Muy buenos días a todos! Terminamos la semana haciendo especial énfasis en la recuperación del petróleo aprovechando...
Cifras de la confianza del consumidor de EE. UU. Datos de ventas minoristas de Canadá Se avecina otro día relativamente tranquilo...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del jueves a la baja. El Dow Jones cayó un 0,5% mientras que el S&P 500...
Inditex ha logrado potenciar su cotizacion en Bolsa tras anunciar que vuelve a beneficios en el segundo trimestre Tras la publicación...
El gas natural (NATGAS) se hunde aproximadamente un 11% hoy, la mayor caída desde enero de 2019. Los precios del gas natural están cayendo...
Los índices estadounidenses se desplomaron tras el discurso de Powell Las solicitudes de desempleo cayeron a 860k General...
Seminario: Simulación de Trading en vivo En 15 minutos, damos inicio a un nuevo seminario a cargo de Pablo Gil: "Simulación de Trading...
El 16 de septiembre Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal ofreció una conferencia de prensa actualizando su visión sobre la economía...
Se pueden notar fuertes caídas en los mercados de valores de EE. UU. después de la apertura de EE. UU. Mirando el US100 en el marco de tiempo...
