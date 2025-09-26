El Dax Alemán sube a medida que los inversores se centran en la visión económica de la FED
• La tasa de inflación del Reino Unido es la más baja desde 2015 • Bayer (BAYN.DE) resuelve miles de demandas de Roundup más...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• Varios países continúan siendo testigos de un aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 en los últimos meses....
El PETRÓLEO avanza por segundo día después de defender un soporte fundamental en 39,30 dólares. Ayer señalamos en una...
¡Muy buenos días a todos! En la Apertura de Mercados de hoy daremos especial importancia a la decisión de tipos de la FED, ¡no...
• Decisión de tipos del FOMC; Conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell • Datos de ventas minoristas de EE. UU. •...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del martes al alza, el Dow Jones ganó 2 puntos para cerrar plano, el S&P...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) suben por quinta sesión consecutiva a medida que el entusiasmo de los inversores se intensifica antes del llamado...
Oracle Corp (ORCL.US) subió casi un 3% durante la sesión de hoy sobre el rumor de acuerdo de TikTok. Según CNBC, una decisión...
Las acciones estadounidenses suben en la apertura del mercado NY Empire muy por encima de las expectativas, producción industrial...
• En Europa, una segunda ola de infecciones continúa afectando a varios países de la región. España registró 27.404...
TD BANK ha emitido una recomendación para EURGBP. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes...
Los datos de producción industrial de Estados Unidos para el mes de agosto se publicaron hace apenas unos minutos. Sorprendentemente, los datos...
Petróleo: Brent sigue cotizando por debajo de los 40 dólares el barril Las últimas previsiones de la OPEP no fueron muy negativas,...
La Reserva Federal de Estados Unidos tiene un impacto masivo en los mercados. De hecho, el banco central de EE.UU. podría ser el impulsor clave...
Analizamos Apple antes del evento del año, ¿Presentará el nuevo iPhone?
• ZEW alemán muy por encima de las expectativas • Tasa de desempleo en el Reino Unido cerca del máximo de 2 años •...
El petróleo vio una corrección muy pronunciada en la primera quincena de septiembre, pasando de $ 46,50 a $ 39,30. Este nivel se ha convertido...
El indicador ZEW de sentimiento económico para Alemania saltó a 77,4 pts en septiembre desde los 71,5 pts del mes anterior. La lectura de...
¡Muy buenos días a todos! Estamos en directo con la Apertura de Mercados, en la jornada de hoy hablaremos de: Índice...
