Calendario Económico: Indice ZEW de Alemania y la UE y producción industrial de EE.UU.
Cifras del sentimiento económico ZEW de septiembre para Alemania y la zona euro Cifras de producción industrial de EE. UU. Tasa...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del lunes al alza, con el Dow Jones ganando un 1,2%, el S&P 500 subió...
BBVA El Ibex-35 tras las caídas de la semana pasada intenta acercarse de nuevo los 7.000 después de conocer que el BCE acepta...
Las acciones estadounidenses avanzan en medio de múltiples anuncios de fusiones y adquisiciones US500 ligeramente por encima de la...
Las acciones de Nikola (NKLA.US) volvieron a caer al comienzo de la sesión de hoy. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, los alcistas han logrado...
El precio del café ha bajado más del 5% durante la sesión de hoy. Mirando el gráfico H4 desde el punto de vista técnico,...
En el último informe, la OPEP prevé una disminución de la demanda este año de 9,5 millones de barriles por día en comparación...
• Ayer fue el peor día de la pandemia de coronavirus en términos de nuevos casos reportados. La Organización Mundial de la Salud...
• DE30 cerca del nivel de resistencia principal • AstraZeneca (AZN.UK) reanudó los ensayos de la vacuna COVID-19 • Deutsche Borse...
Al DE30 le fue muy bien la semana pasada a pesar de la volatilidad en Wall Street y la dura decisión del BCE. El índice también comenzó...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Elecciones de liderazgo del Partido Liberal Democrático en Japón Semana de reuniones de bancos centrales en Reino Unido, Japón...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión del viernes de forma mixta, con el Dow Jones ganando un 0,5% y el S&P 500 subiendo...
Los índices estadounidenses en verde para cerrar la semana Dow Jones se mantiene por debajo de la línea de tendencia a corto...
El optimismo de las primeras horas de la mañana se ha evaporado en los mercados y el regreso de los inversores estadounidenses trae una nueva presión...
• El comercio de Bitcoin en movimiento lateral • El hashrate de Bitcoin sigue aumentando • El precio promedio de Ethereum Blockchain...
US100 ha experimentado mucha volatilidad últimamente y se debe principalmente a estas 2 acciones clave: Apple y Tesla. Ambos han visto incrementos...
• A nivel mundial, la tasa de nuevas infecciones no muestra signos de desaceleración. Ayer se informó un número récord...
