📜 3 escenarios para la decisión del BCE 🕑
La decisión del BCE (13:45h) y la conferencia (14:30h) es el evento del calendario más esperado de esta semana. A continuación...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Se espera que los mercados europeos abran al alza hoy El BCE publicará un nuevo conjunto de proyecciones macroeconómicas Solicitudes...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con fuertes subidas tras la venta masiva el día anterior. Nasdaq ganó...
TD Bank ha emitido una recomendación para AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes...
Las acciones estadounidenses suben durante la sesión de hoy, ya que las acciones tecnológicas intentan borrar algunas de sus pérdidas...
El Banco de Canadá dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior efectivo del 0,25%, como se esperaba...
• Los futuros de EE. UU. intentan recuperar pérdidas anteriores • AstraZeneca (AZN.US) detiene el ensayo de la vacuna COVID-19 •...
La reunión del BCE (mañana) es uno de los aspectos más destacados de esta semana. Cuando la Fed cambió su enfoque de metas...
El SoftBank japonés hizo grandes apuestas en las tecnológicas estadounidenses $50 mil millones de exposición a través...
Resumen Los precios del petróleo cayeron alrededor del 15% desde el pico local El impacto del estímulo monetario y fiscal en...
• Después del reciente descenso, el número de nuevos casos diarios volvió a subir por encima de 200.000. Varios estados de EE....
Las acciones intentan recuperarse de la liquidación de ayer DE30 prueba el límite superior del rango de cotización Bayer...
El martes hubo fuertes caídas en Wall Street con US100 retrocediendo más del 10% desde la cima, pero los mercados europeos fueron más...
Las acciones europeas abren sin cambios Se espera que el Banco de Canadá permanezca en espera Los operadores de GBP están...
La derrota tecnológica en Wall Street se reanudó después de un largo fin de semana con Nasdaq cayendo un 4,11% ayer. El S&P...
Boeing (BA.US): la Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando problemas de fabricación que afectan a ciertos...
Nomura ha emitido una recomendación para EURGBP. La Compañía recomienda tomar una posición larga sobre el par...
