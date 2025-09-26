Las acciones de Nikola se disparan a medida que la empresa une fuerzas con GM
General Motors (GM.US) anunció una inversión estratégica en Nikola (NKLA.US). Según el acuerdo, GM obtendrá $ 2 mil...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• Nasdaq cayó más del 3% • Dow Jones (US30) está probando un nivel de soporte importante • Tesla (TSLA.US) no...
Petróleo: Fuertes caídas en el mercado del petróleo crudo, aprox. 10% desde el pico La historia muestra que después de...
El regreso de los inversores estadounidenses tras el largo fin de semana resulta con una nueva dosis de pesimismo. Pocos mercados lo sienten más...
• A nivel mundial, el número de casos nuevos cayó por debajo de 200.000 por primera vez desde mediados de julio. Sin embargo, los datos...
Las acciones europeas se desplomaron al comienzo de la sesión de hoy Prueba DE30 marca de 13.000 pts Volkswagen no busca un...
Los mercados de valores mundiales se están retrasando antes de una sesión clave de Wall Street. Esta será la primera sesión...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
JP Morgan ha emitido una recomendación para USDJPY. El Banco recomienda tomar una paosición corta en el par en los siguientes...
Los mercados europeos abren al alza Los traders estadounidenses regresan de un fin de semana largo Revisión del informe del PIB del segundo...
Los mercados bursátiles asiáticos cotizan mixtos el martes. S & P / ASX 200 y Kospi ganan 0.5%, Nikkei cotiza plano mientras que los...
Los precios del gas natural (NATGAS) rondaron los $ 2.5 / MMBtu, cayendo desde un máximo de nueve meses de $ 2.71 / MMBtu alcanzado el mes anterior,...
• Los casos de la enfermedad siguen aumentando en muchos países. El viernes, el número de nuevos casos diarios superó los 300.000...
El mercado del oro colapsó en la segunda semana de agosto. El precio cayó desde su máximo histórico en alrededor de $ 215 por...
Subida de la bolsa europea al inicio de una nueva semana DE30 prueba 13,000 pts Deutsche Bank retira oferta por la rama bancaria...
Sabadell El Ibex-35 se sitúa cerca de los 7.000 con la noticia de la posible fusión entre Caixabank y Bankia, de llevarse...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
La tasa de desempleo de EE. UU. cayó al 8,4% en agosto desde el 10,2% del mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas de 9,8%....
