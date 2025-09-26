🔻El baño de sangre continuó en los mercados estadounidenses 🩸🩸🩸
El viernes trajo una continuación de fuertes ventas en los índices estadounidenses, lideradas por las acciones tecnológicas....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los mercados europeos abren con una brecha alcista menor Tesla no se incluye en el S&P 500, festivo en EE.UU. y Canadá El...
Las acciones en Asia comenzaron una nueva semana a la baja. El Nikkei cotiza un 0,4% a la baja, el Nifty cae un 0,2% y los índices de China también...
US100 comenzó una nueva semana a la baja después de que S&P Dow Jones Indices anunciara un reequilibrio a los principales índices...
• Dow Jones intenta borrar las pérdidas recientes • La economía de EE. UU. suma 1,37 millones de puestos de trabajo en agosto •...
El tan esperado informe NFP de EE. UU. de agosto se publicó a la 1:30 pm BST. El informe mostró un pequeño error en los titulares,...
• Las criptomonedas siguen a Wall Street a la baja • Bitcoin cayó en $ 1,500 y probó el nivel de $ 10,000 • Ethereum por...
La renta variable europea intenta recuperarse de la caída de ayer DE30 pruebala media móvil de 200 horas Commerzbank...
El informe NFP sigue siendo el macrodato más esperado del mercado y se publicará hoy (14:30h). Como muestra el gráfico a continuación,...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los mercados están nerviosos después de la corrección de Wall Street de ayer El empleo en EE. UU. aumentará...
Los índices estadounidenses cayeron ayer liderados por el índice tecnológico. Nasdaq cayó un 4,96%, el S&P 500 cayó...
El jueves comenzó con un estado de ánimo eufórico en los índices, pero terminó con una ola de pánico, provocada...
Por supuesto, no se puede decir en este momento que las caídas de ayer en Wall Street sean el comienzo de una nueva tendencia. Desde una perspectiva...
Las acciones tecnológicas fueron golpeadas el jueves cuando el Nasdaq cayó más del 5%. Otras acciones tecnológicas más...
En 15 minutos damos inicio a un nuevo seminario a cargo de Pablo Gil "Simulación de Trading en vivo", donde te enseñaremos lo necesario...
• Las acciones de EE. UU. toman un respiro • Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. caen a 881k • CrowdStrike (CRWD.US) se...
El PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 56,9 en agosto desde 58,1 en el mes anterior, ligeramente por debajo de las expectativas de los...
Las estrellas del rally tecnológico muestran debilidad Apple espera una fuerte demanda para su iPhone 5G Uno de los principales...
