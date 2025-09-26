ULTIMA HORA: Las solicitudes de desempleo de EE.UU. caen por debajo del millón
La cantidad de estadounidenses que solicitaron la prestación por desempleo fue de 881 mil en la semana que terminó el 29 de agosto, en...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• El recuento diario de casos de coronavirus se acerca una vez más a los récords con más de 286.000 nuevos casos reportados ayer....
Alemania allana el camino para el gasto deficitario en 2021 DE30 probó 13,450 pts pero falló Telefónica (O2D.DE)...
Accede ya a la 8ª lección del curso "Aprende a invertir en bolsa desde cero" con Pablo Gil Esta temporada estival impartimos...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los precios del petróleo se están moviendo a la baja nuevamente el jueves, a pesar de que el último informe del DOE muestra grandes...
Se espera que el ISM no manufacturero retroceda Previsión de solicitudes de desempleo en 950k Revisiones del PMI de servicios de...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. Dow Jones ganó un 1,59% y el S&P 500 subió un 1,54%....
Bank of America ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCHF. La entidad recomienda posición larga en el par mencionado,...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cotizan ligeramente a la baja en la sesión de hoy, tras conocerse la noticia de que su principal accionista...
La compañía de apuestas DraftKings Inc (DKNG.US) anunció el miércoles que el legendario jugador de baloncesto Michael Jordan...
• Las acciones de EE. UU. alcanzaron un nuevo récord histórico. • El informe de ADP está por debajo de las expectativas. •...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron 9.362 millones de barriles en la semana que terminó el 28 de agosto, tras una caída...
US100 US100 ha estado operando en una tendencia alcista muy fuerte recientemente. El control psicológico de 12,500 pts debería actuar...
El precio de Bitcoin se desplomó hoy. El precio de la principal criptomoneda se ha retirado recientemente de la zona de resistencia clave en la...
El informe ADP de empleo en EEUU (agosto) ha sido publicado hoy a las 14:15h (GMT+2). Los datos esperados dibujaban una cifra de 950.000 nuevos empleos...
• India reportó la mayor cantidad de casos nuevos de COVID-19 de cualquier país en la última semana, sus casi medio millón...
Las ventas minoristas alemanas decepcionan en julio DE30 prueba el pico pospandémico en 13,300 pts Elon Musk se reunirá...
