📈 Sólidas subidas en Europa 🚀
Los índices europeos iniciaron la sesión de hoy al alza después de que los estados de ánimo fueran impulsados ayer por...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Las acciones de Eastman Kodak (KODK.US) subieron más del 24% ayer después de que el Hedge Fund D.E. Shaw revelase una participación...
Los índices europeos abren al alza Se espera que el informe de ADP muestre una ganancia de empleo de 950k en agosto Se espera que...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,75%, el Dow Jones un 0,76% y el Nasdaq...
Las acciones de Zoom Video Communications (ZM.US) aumentaron más del 39,0% después de que la empresa de videoconferencias elevó...
El PMI manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) en agosto subió a 56.0 desde 54.2 en el mes anterior. La lectura de hoy superó...
• Los futuros de Dow Jones y S&P 500 retornan las ganancias anteriores • Las ganancias trimestrales de Zoom Video (ZM.US) superan ampliamente...
Cobre: El cobre en nuevos máximos de 2 años, aumento del 10% este año y aumento de más del 50% desde los mínimos...
Tesla y Apple realizaron split de acciones después del cierre del viernes Ambas acciones subieron a nuevos máximos históricos...
Tesla (TSLA.US) acaba de anunciar que buscará alcanzar los $ 5 mil millones en una oferta de acciones adicional. Las nuevas acciones se ofrecerán...
• La pandemia continúa arrasando en partes de los EE. UU., Puntos calientes en Europa y en las grandes economías emergentes, incluidas...
El gobierno alemán revisó las previsiones del PIB para 2020 y 2021 DE30 rebota en el mango de 13.000 pts Daimler (DAI.DE)...
Esta semana comenzó muy bien para los metales preciosos y la tendencia continúa el martes. Mientras que el precio del oro se acerca...
Se espera que el ISM manufacturero mejore ligeramente en agosto Nueva desaceleración de la inflación europea Revisiones...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos con el S&P 500 cayendo un 0,22%, el Dow Jones un 0,78% y el Nasdaq...
Berkshire Hathaway ha invertido en 5 empresas comerciales japonesas 4 de cada 5 acciones negociadas, están por debajo de su valor contable Warren...
TD Bank ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDNZD. La entidad recomienda realizar posición corta en el par mencionado,...
