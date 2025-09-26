Visión de Mercados con Pablo Gil 31-08-2020
Coronavirus El número de casos totales supera los 25 millones en todo el mundo. Países como EEUU que llevaban semanas liderando...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El índice Nasdaq (US100) ha cotizado en una tendencia alcista recientemente. No obstante, el precio ha alcanzado el extremo superior de dicho canal,...
Wall Street abre ligeramente a la baja Los cambios en el índice Dow Jones entran en vigencia Tesla y Apple comienzan a negociar después...
TD Bank ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. La entidad recomienda realizar posición corta en el par mencionado,...
• Los casos en el mundo de coronavirus superaron los 25 millones el domingo, sin embargo, la tasa de crecimiento de nuevas infecciones en todo...
La tasa de inflación en Alemania se ha cifrado en 0% en el mes de agosto, tras una caída de 0.1% en julio, y por debajo de lo esperado por...
Los precios del petróleo Brent (símbolo del PETRÓLEO) no han tenido el mismo estilo de alza salvaje que los índices estadounidenses...
• Las divisiones de acciones de Apple (AAPL.US) y Tesla (TSLA.US) entran en vigencia • Cifras de inflación de Alemania • Mercados...
• Las acciones europeas más altas en los datos optimistas de China • Amazon compra 1.800 furgonetas eléctricas de Daimler (DAI.DE) •...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los índices americanos cerraron al alza la sesión del viernes. S&P 500 cerró con +0.7%, mientras Dow Jones y Nasdaq sumaron...
Los splits de acciones de Apple (AAPL.US) y Tesla (TSLA.US) se harán efectivos hoy Datos de inflación en Alemania Cierre de...
Big Lots (BIG.US) reportó resultados trimestrales mejores de lo esperado. El minorista de descuento ganó 2,75 dólares por acción...
MGM (MGM.US) despedirá a 18K empleados previamente licenciados en los EE. UU., Lo que hará que sus recortes de trabajo sean permanentes,...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
• A nivel mundial, la tasa de nuevas infecciones no muestra signos de desaceleración. Sin embargo, algunas regiones del mundo comienzan a mostrar...
• Dow Jones (US30) camino de borrar las pérdidas de 2020 • El gasto de los consumidores de EE. UU. y los ingresos personales por...
• Bitcoin no logra capitalizar la política inflacionaria de la Fed • Las tenencias de los mineros de Bitcoin alcanzaron un...
El dato de inflación del IPC (excluyendo comida y energía) ha reflejado un crecimiento hasta el 1.3 % interanual a cierre de julio,...
