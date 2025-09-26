❗ Alerta técnica: USDCAD 📉
El par USDCAD ha cotizado en tendencia bajista recientemente. Echando un vistazo al gráfico H4, el par ha roto a la baja su suporte en 1.3135 y...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Stocks in Europe trade mix after Japanese PM resigned DE30 realizes range of the head and shoulders pattern Delivery Hero (DHER.DE)...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los índices americanos cerraron la sesión de ayer con resultados variados. Mientras Dow Jones ganó +0.57% y S&P 500...
La renta variable europea arranca ligeramente al alza hoy El Primer Ministro japonés Abe planea dimitir Datos de PIB en Francia...
El JPY se dispara tras el reciente comunicado del Primer Ministro Japonés Abe anunciando su dimisión. Uno de los miembros de su partido ha...
Burlington Stores (BURL.US), empresa retail de venta de ropa y complementos, calzado, marcas y merchandising local, y reconocida a nivel nacional por sus...
• FED announces policy shift • US weekly jobless claims slightly above 1M • US GDP contraction revised lower • Netflix...
El S&P 500 (US500) y el Nasdaq (US100) han alcanzado nuevos máximos históricos tras el discurso de Jerome Powell, presidente de la FED....
El tan esperado discurso de Powell (presidente de la FED norteamericana) ha comenzado a las 3:10 pm (GMT+2). Éste ha anunciado un cambio en la definición...
Apple superó la capitalización de mercado de 2 billones USD Muy buen desempeño en el entorno pandémico ¿Posible...
El número de estadounidenses solicitantes de prestaciones por desempleo ha sido de 1.006 millones en la semana del 22 de agosto, tras la...
• El recuento diario de casos de coronavirus se acerca una vez más a los récords con más de 273,000 nuevos casos reportados...
Echando un vistazo al gráfico H4, puede observarse que el USDCAD se ha quedado estancado en un canal lateral en últimas sesiones. No obstante,...
El simposio de Jackson Hole ha sido históricamente la antesala de cambios en políticas monetarias. Ben Bernanke anunció en su día...
Las acciones europeas caen en la sesión del jueves DE30 se acerca a 13,100 ptos El discurso de Powell a las...
