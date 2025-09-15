Batería de datos en EE.UU.
La sesión de hoy está repleta de datos de EE. UU. (PIB trimestral, PCE, solicitudes de subsidio por desempleo, cambios en los inventarios...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los índices bursátiles de Wall Street corrigieron en la sesión de ayer (Nasdaq: -2%, S&P 500: -1,1%, Russell 2000: -1%), debido...
El índice S&P 500 cayó un 1.22%, extendiendo su peor descenso trimestral desde 2023. El Nasdaq 100 registró una...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen cerca del 6% hoy, lo que contribuye a una venta masiva del 1.6% en el Nasdaq. Junto con Nvidia, se encuentran entre...
El análisis del ratio Price/Earnings (P/E) de las denominadas “7 Magníficas” –Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta,...
El tipo de cambio en Chile muestra ligera recuperación, acercándose a los 921 pesos, tras un avance de casi 4 pesos en la sesión....
Los futuros sobre el índice Nasdaq 100 cayeron casi un 1,5% hoy, poniendo fin a una racha ganadora de tres días, ya que el gigante de semiconductores...
Neel Kashkari, President of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, commented today on the state of the U.S. economy, pointing to significant uncertainty...
Inventarios de Crudo EIA: -3.341M (Pronóstico 1.977M, Anterior 1.745M) Inventarios de Gasolina: -1.446M vs -1.5M esperado y -0.527M previamente Inventarios...
El oro ha superado ampliamente al S&P 500 en lo que va de 2025. No se trata solo de una estadística llamativa, sino de un cambio de narrativa....
Las acciones de GameStop subieron hasta un 13 % luego de que el minorista de videojuegos anunciara que su consejo de administración aprobó...
El dólar en Chile inicia la jornada con una leve caída, cotizando en torno a los 917.10 pesos, en un contexto marcado por la creciente incertidumbre...
La guerra comercial iniciada por Donald Trump está en pleno desarrollo. La batalla, que comenzó a inicios de febrero, cambia constantemente...
El peso mexicano registra una leve depreciación de 0.2% frente al dólar estadounidense, cotizando en torno a los 20.06, en una sesión...
Situación general del mercado: Las acciones europeas pierden terreno hoy, lo que borra parte de las ganancias registradas en los últimos...
El yen japonés fue hoy la divisa más débil del G10. El JPY comenzó a debilitarse bruscamente tras el discurso del gobernador...
