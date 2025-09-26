El precio en bolsa de J.M. Smucker se dispara un 8% tras conocerse sus resultados trimestrales
J.M. Smucker (SJM.US) – la compañía ha publicado resultados trimestrales, con un BPA de 2.37 USD/acción (muy por encima de lo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El índice de confianza del consumidor en EEUU ha caído hasta los 84.8 puntos en agosto, tras haberse cifrado en 92.6 en julio y en contra...
Plata: La plata está a medio camino de alturas históricas y actualmente se está consolidando alrededor del área de 26-27...
• Tras el descenso de ayer, el número de nuevos casos de coronavirus está aumentando de nuevo. Datos recientes mostraron que COVID-19...
Al observar el gráfico de platino desde un punto de vista técnico, se puede ver que el precio rebotó en el soporte clave recientemente...
Las acciones suben en la llamada comercial entre EE. UU. Y China DE30 rompe por encima de la resistencia en 13,100 ptos. PIB alemán del segundo...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los índices americanos finalizaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 sumó +1% y Nasdaq +0.6%, cerrando ambos índices...
Permanece el optimismo en la renta variable global El IFO alemán, en el punto de mira Salesforce y Best Buy, entre...
Bankinter El Ibex-35 abre la semana en positivo y se sitúa por encima de la cota psicológica de los 7.000. Las bolsas...
Las acciones mundiales al alza Las noticias sobre las vacunas en el centro de atención El precio objetivo de Tesla (TSLA.US)...
Los títulos de Apple (AAPL.US) se disparan en la sesión bursátil de hoy, perforando la barrera de los 500 USD por primera vez...
El finde semana pasado trajo un número menor de nuevas infecciones por coronavirus, destacando que las infecciones por COVID-19 durante el fin de...
Aumento en los mercados bursátiles mundiales DE30 vuelve a superar los 13.000 ptos Bayer (BAYN.DE) acordó...
La renta variable en asia, en verde al inicio de la nueva semana. Nikkei cotiza en +0.2%, Kospi en +0.7%, Nifty suma +0.6% y S&P/ASX...
La renta variable se dispara; el S&P 500, por encima de los 3400 puntos El simposio de la FED en Jackson Hole tendrá lugar hacia...
La renta variable global ha comenzado la semana con optimismo, al abrigo de los alentadores progresos en relación con las vacunas y tratamientos...
Deere (DE.US) registró ganancias trimestrales de 2,57 dólares por acción, muy por encima de las expectativas de los analistas de 1,26...
