APERTURA AMERICANA: Wall Street arranca con fuerza tras los datos de PMIs en EEUU
• Los datos de PMIs, por encima de lo esperado • La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer (PFE.US) y BioNTech (BNTX.US) se...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los datos de PMI manufactureto en EEUU han mostrado un resultado de 53.6 en agosto, frente a los 50.9 observados en julio, y por encima de lo estimado...
Echando un vistazo al gráfico H1, puede observarse el clásico patrón hombro-cabeza-hombro, si bien los vendedores no han conseguido...
• Problemas de testnet de Medalla de Ethereum • El interés abierto de futuros de Bitcoin alcanza un nuevo ATH • Las...
La renta variable europea se recupera tras la caída inicial DE30 se acerca a los 12,900 pts Delivery Hero (DHER.DE)...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Hoy, se han publicado recientemente los datos preliminares de PMIs en Francia y Alemania. Los resultados han sido mixtos, si bien las cifras de Francia...
Los índices americanos cerraron al alza la sesión de ayer. El S&P 500 escaló +0.32%, el Nasdaq +1.06% y el Dow Jones...
Desde su anuncio del split hace 10 días, el precio de los títulos de Tesla (TSLA.US) se ha disparado la friolera de un 40%, extendiéndose...
Hoy se publicarán datos preliminares de PMI en Europa y EEUU (agosto) Las ventas minoristas en Polonia, a la baja en agosto Foot...
En 15 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Felipe Sepúlveda: SEMINARIO DE TRADING EN VIVO. Conéctate con nosotros a través...
El precio de las acciones de Tesla Inc. (TSLA.US) subió por encima del nivel de 1,900 USD por primera vez el martes, despues de un incremento...
El precio del crudo logró romper por debajo de la línea de tendencia alcista hoy y el movimiento a la baja se aceleró. Mirando el...
• Las actas del FED decepcionan a los alcistas del mercado • Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, superiores a 1 millón •...
La cifra de estadounidenses completando solicitudes de prestaciones por desempleo ha sido de 1,106 millones hasta el 15 de agosto, tras los 0,963 millones...
Los comercios en EEUU se benefician del aumento de consumo en el hogar La recuperación económica tras la pandemia, más...
• A pesar de que el coronavirus continúa propagándose a un ritmo casi récord a nivel mundial, varios países han disminuido...
Las acciones caen tras la publicación de las actas del FOMC DE30 probó un retroceso del 50% en 12,750 pts Deutsche...
El banco escandinavo SEB ha emitido recomendación para el par de divisas EURUSD. La entidad recomienda realizar posición corta en el par...
