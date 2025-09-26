❗ Alerta técnica: EURUSD 📈
El par EURUSD ha superado hoy la barrera de 1.19. En contra de lo que cabía esperar a causa de unos positivos datos de construcción...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Hoy, han sido publicados los datos de construcción de vivienda en EEUU (2:30pm GMT+2). El dato a cierre de julio ha mostrado una cifra de 1.496.000...
Los títulos de Walmart (WMT.US) han registrado un crecimiento superior al 6% en preapertura de mercado tras anunciar la compañía...
• Un aumento de los casos nuevos ha obligado a muchos países, que parecían tener el virus bajo control, a volver a imponer restricciones....
European stocks trade higher DE30 rompe por encima de la resistencia en 12,950 pts tras recuperarse de la caída durante la mañana. Covestro...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los futuros europeos y americanos operan ligeramente a la baja Datos del mercado inmobiliario estadounidense Informes de ganancias...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El Nasdaq subió un 1% y cerró a un nivel récord,...
La plata continúa recuperándose y gana casi un 2% hoy. Los precios de los metales preciosos están respaldados por la debilidad del...
Resumen: Los precios del Gas Natural suben una vez más Las previsiones meteorológicas indican posibles olas de calor...
• A nivel global, la tasa de nuevos infectados continúa sin mostrar señales de decrecimiento. Incluso aquellos países que aparentemente...
USDJPY comenzó una nueva semana con un movimiento a la baja. Sin embargo, el par se cotiza cerca de un soporte clave. Mirando el intervalo H1, el...
Coronavirus El número de casos totales se acerca a los 22 millones en todo el mundo. El ritmo de contagios parece haberse estabilizado...
Las acciones estadounidenses suben en comienzo de la semana Datos deficientes del índice Empire State de Nueva York en agosto Nvidia...
Credit Agricole ha emitido recomendación para el par de divisas EURUSD. La entidad recomienda realizar posición corta en el par mencionado,...
• Muchos países de todo el mundo han vuelto a imponer nuevas restricciones ante un aumento de las cifras de nuevos infectados. Las preocupaciones...
• Las acciones europeas comienzan la semana mixtas • Los casos de Coronavirus aumentan en Europa. • La acción Deutsche...
Entre los metales preciosos, el paladio es el de mejor desempeño al comienzo de la semana, subiendo más de un 2,3%. Mientras tanto,...
