❗Alerta Técnica: US100 📈
Los índices estadounidenses comenzaron la sesión del viernes con un movimiento a la baja, pero los compradores lograron borrar las pérdidas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los índices estadounidenses comenzaron la sesión del viernes con un movimiento a la baja, pero los compradores lograron borrar las pérdidas...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
• Los índices americanos finalizaron la semana con tinte mixto. Mientras el Dow Jones cerró con +1.8% y el S&P 500 con +0.7%,...
• Trump presiona a Alibaba y otras compañías chinas • Datos de relevancia media en EEUU y Canadá serán publicados...
• La negociación de los estímulos económicos en EEUU, aún en standy-by • Los datos de ventas minoristas en EEUU,...
Los datos de ventas minoristas en EEUU han reflejado un 1.2% de crecimiento intermensual a cierre de julio, continuando el crecimiento del 8.4% en junio,...
Echando un vistazo al intervalo H1, puede observarse que el par EURUSD ha cotizado en un canal lateral recientemente. Sin embargo, haciendo foco en dicho...
La renta variable europea y los futuros del mercado americano han retrocedido en sus precios a la apertura de la última sesión de la semana....
• Aumento del volumen de comercio mundial de Bitcoin P2P • Las tarifas de Ethereum están paralizando el crecimiento DeFi • El...
La bolsa europea comienza el día a la baja DE30 prueba el límite inferior de la estructura de sobrebalance Daimler...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los índices americanos, cerrando la sesión de ayer con resultados mixtos. El Dow Jones cae -0.29%, el S&P 500 un -0.20% y el Nasdaq...
Se espera que las ventas minoristas en EEUUU muestren crecimiento en julio Datos de PIB (segundo trimestre) en Polonia El mercado...
El rally de Wall-Street no parece estar desacelerándose con las acciones tecnológicas una vez más impulsando ganancias y llevando...
• Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos estan por debajo de 1 millón • Apple (AAPL.US) prepara nuevos planes de subscripciones...
Las empresas tecnológicas anuncian Splits de acciones tras la recuperación del mercado Los splits en sí no tienen impacto...
El número de habitantes estadounidenses registrados en la Oficina de Empleo fue de 963.000 la semana pasada (hasta el 8 de agosto), tras la cifra...
• El coronavirus continúa propagándose a un ritmo casi récord y el recuento de casos globales aumenta a casi 21 millones. Los...
La renta variable europea cayendo durante la sesión. DE30 se mantiene por encima de los 13,000 pts Resultados de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor