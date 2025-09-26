El oro y la plata se recuperan tras la caída
Los mercados de metales preciosos se han recuperado lentamente tras la rápida liquidación del martes. El miércoles las caídas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los mercados de metales preciosos se han recuperado lentamente tras la rápida liquidación del martes. El miércoles las caídas...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Accede ya a la 5ª lección del curso "Aprende a invertir en bolsa desde cero" con Pablo Gil Esta temporada estival impartimos...
Los índices americanos cerraron la sesión de ayer con sólidas ganancias, gracias al rally observado en las tecnológicas....
Resultados mixtos a la apertura de la sesión europea Ligeras caídas en el dato mensual de solicitudes de prestaciones por desempleo...
• La negociación sobre el nuevo paquete de ayuda para el coronavirus, estancada. • Tesla (TSLA.US) anunció una división...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Cayeron en 4.512 millones de barriles en la semana que terminó el 7 de agosto, tras una disminución...
• A nivel mundial, la tasa de nuevas infecciones no muestra signos de desaceleración. La OMS anunció que diariamente se reportan más...
El dato de inflación anual en EEUU muestra un crecimiento del 1% a cierre de julio con respecto al 0.6% publicado en junio, y por encima de lo estimado...
Echando un vistazo al gráfico diario, puede observarse que el USDJPY cotiza al alza, tras romper la línea de tendencia bajista (línea...
Recientemente, se pudo haber observado una volatilidad masiva en el mercado de metales preciosos. Las oscilaciones diarias del precio del oro superaron...
Los mercados europeos se recuperan de la caída de la noche a la mañana DE30 opera nuevamente por encima de 12,900 pts Evotec (EVT.DE)...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
• El presidente Trump busca reducir los impuestos a las ganancias de capital • Rusia aprobó la primera vacuna Covid-19 del mundo •...
Los índices en EEUU han recortado sus últimos beneficios registrados, tornándose bajistas en la recta final de la sesión...
Los futuros en Europa amanecen a la baja El PIB de Reino Unido cae más de un 20% en el segundo trimestre de 2020 El IPC...
La sesión de ayer fue muy animada para los metales preciosos. Tras la corrección de precios observada el viernes, y la indecisión...
• S&P 500 sube por séptima sesión consecutiva • El presidente Trump está considerando un recorte de impuestos de...
Durante la sesión de hoy, se han observado pronunciadas caídas en el mercado de metales preciosos. El precio del oro cae ya más...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor