El Dax despuntando más de un 2%
Durante la sesión del martes podemos observar un repunte en los mercados de valores. El índice alemán DE30 subió casi...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Durante la sesión del martes podemos observar un repunte en los mercados de valores. El índice alemán DE30 subió casi...
Oro Los metales preciosos reaccionan al alza de los rendimientos estadounidenses y al fortalecimiento del dólar estadounidense El...
• Datos recientes de Reuters muestran que la propagación de la enfermedad se está acelerando en todo el mundo. Se necesitaron casi...
La renta variable mundial se recupera ante la idea de recorte de impuestos de Trump El Dax traspasa los 13.000 puntos Zalando (ZAL.DE)...
El precio del oro cae en la sesión de hoy por segunda vez en los últimos 3 días, tras el fuerte rally observado en julio....
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los índices en EEUU cerraron en verde la sesión de ayer. El S&P 500 sumó +0.27%, mientras que el Dow Jones cerró...
German ZEW seen little changed in July API data points to another inventory draw RBNZ to announce rate decision at night European...
• El COVID-19 continúa expandiéndose por todo el mundo, con cerca de 20 millones de casos confirmados en 188 países. Los más...
• El presidente Trump firma un documento de alivio • El número de casos de COVID-19 en EE. UU. Superó los 5 millones •...
Las acciones de la compañía Eastman Kodak Co. (KODK.US) han caído un 40% en la preapertura de mercado de hoy. Se ha detectado...
Credit Suisse ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. La entidad recomienda realizar posición larga en el par, atendiendo...
Resumen: Los factores fundamentales han mejorado en el mercado del Café Se estima déficits durane esta temporada,...
European stock advance on Monday DE30 lags behind European peers Financial Times targets Wirecard (WDI.DE) with new report Most...
Avance de las acciones europeas el lunes El Dax rezagado de los índices europeos Financial Times apunta a Wirecard (WDI.DE)...
A pesar de que el USD está ganando frente a todos los principales pares, los metales preciosos cotizan al alza al comienzo de una nueva semana....
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
La renta variable en Asia ha arrancado la semana al alza. El índice Kospi suma ya +1.4% higher, el S&P/ASX 200 un +1.7% y el Nifty +0.8%....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor