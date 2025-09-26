Calendario económico: Oleada de resultados empresariales
Se activa la alarma en los mercados con la firma de Órdenes Ejecutivas por parte de Trump Calendario macroeconómico prácticamente...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Se activa la alarma en los mercados con la firma de Órdenes Ejecutivas por parte de Trump Calendario macroeconómico prácticamente...
• La pandemia no parece mostrar signos de debilitamiento. El número de nuevos casos continúa aumentando rápidamente en todos...
• La economía de EE. UU. Agregó más empleos en julio de lo esperado. • Trump firma órdenes que prohíben...
Los datos de empleo NFP han mostrado un crecimiento de 1.763.000 nuevos empleos en el mes de julio, en comparación con la cifra récord de...
• Bitcoin is approaching 12k level • Ethereum Classic suffers second 51% attack in a week • Goldman Sachs is considering...
El par USDJPY ha cotizado en una espiral bajista en las últimas sesiones. El precio ha rebotado al alza desde el extremo superior de la estructura...
Western Digital (WDC.US): las acciones se desplomaron más de un 16% después de que la compañía publicara sus resultados financieros...
El informe de empleo NFP de EEUU, a las 2:30 pm (GMT+2) El informe ADP incrementa la duda debido a unos desalentadores resultados El...
Las acciones europeas comenzaron el día a la baja DAX prueba el soporte a corto plazo en 12,550 pts HelloFresh (HFG.DE) gana...
• Las acciones estadounidenses suben ligeramente a medida que continúan las negociaciones sobre los estímulos de ayuda. •...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Los índices americanos cerraron al alza la sesión de ayer. El S&P 500 sumó +0.64%, el Dow Jones añadió +0.68%...
La renta variable europea abre la sesión con apenas cambios Se espera que los datos de empleo en EEUU (NFP) añadan 1.5...
Facebook (FB.US) fue la estrella fugaz durante la sesión del jueves, viendo cómo el precio de sus títulos crecía más...
El USD pierde fuelle tras el reciente comunicado de Donald Trump. El presidente de EEUU ha publicado en su cuenta de Twitter su decisión de continuar...
Echando un vistazo al índice Dow Jones (US30) en el intervalo M15, puede apreciarse el rebote de precio en la zona de soporte marcada por el límite...
• Las negociaciones de estímulo, estancadas. • Los datos de desempleo de EE. UU. son mejores de lo esperado • Roku (ROKU.US)...
• El coronavirus continúa propagándose a un ritmo casi récord y el recuento mundial de casos aumenta a casi 19 millones. Incluso...
La temporada de resultados en Europa está en pleno apogeo y numerosas empresas de primera línea informan los suyos del segundo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor