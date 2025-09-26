ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU, por debajo de lo estimado
Los datos de solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU han sido publicados a las 14:30h (GMT+2), mostrando una cifra de 1.186.000 nuevas altas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los pedidos de fábrica alemanes aumentan en junio DE30 se aleja de la resistencia de los 12750 puntos Informes de ganancias...
El mercado de valores mundial se ha mezclado antes de la apertura de la sesión europea. Los datos de desempleo de EE.UU. encabezan el calendario...
El repunte de la plata continúa sin cesar, ya que los precios han subido casi un 3% hoy a pesar de una cierta apreciación del USD. Los retornos...
Los inventarios de crudo en EE. UU. cayeron a 7.373 millones de barriles en la semana que terminó el 31 de julio, después de una disminución...
Accede ya a la 4ª lección del curso "Aprende a invertir en bolsa desde cero" con Pablo Gil Esta temporada estival impartimos...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
El Banco de Inglaterra ha dado su veredicto en materia de política monetaria a las 8:00 am (GMT+2). La entidad dejará los tipos inalterados,...
Los índices en EEUU cerraron al alza la sesión de ayer. El Nasdaq anotó +0.52%, alcanzando nuevo máximo histórico...
En 15 minutos damos comienzo al seminario "Introducción a las inversiones online" con Manuel Rivera Puede seguir el seminario...
• Progreso en el nuevo paquete de ayuda para el coronavirus • EE.UU. y China discutirán el acuerdo comercial el 15 de agosto •...
Los datos de ISM no manufacturero en EEUU han mostrado un salto desde el dato de junio (57.1) hasta el de julio (58.1), batiendo las expectativas de los...
El informe de empleo ADP de EEUU ha sido publicado a las 2:15 pm de hoy (GMT+2), y en contra de las expectativas (1.2 millones de nuevos empleos), los...
Los precios del petróleo se están moviendo bruscamente hoy, tanto para el Brent (OIL), como para WTI (OIL.WTI) después...
ORO Los metales preciosos continúan repuntando. El precio del oro subió por encima de los $ 2.000 ayer, y el movimiento alcista continúa...
• El número de casos nuevos de coronavirus ha vuelto a aumentar tras unos días de descenso. Los tres países más infectados,...
Los mercados de valores europeos se suman a las ganancias anteriores DE30 dibuja un doble techo en el área de 12,750 pts Allianz,...
La renta variable europea arranca la sesión en verde Se espera que el informe ADP de empleo confirme un crecimiento en términos...
