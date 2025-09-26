El Oro alcanza los $2000 por primera vez en la historia
El oro al contado siguió subiendo subiendo y superó el nivel histórico de 2.000 dólares la onza. Este repunte podría...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
• Resultados trimestrales mixtos en Europa • Las preocupaciones por los estímulos afectan a la confianza del mercado • El...
Una vez más, los mercados dejan en segundo plano factores como el COVID-19 o las crecientes tensiones entre China y EEUU, lo cual puede verse en...
Los índices de EEUU cerraron la sesión de ayer con discretos beneficios. El S&P 500 subió un 0.36%, el Nasdaq un 0.35%...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
• La pandemia se está acelerando más rápido en Estados Unidos y América Latina, sin embargo, la situación está...
• El acuerdo Tiktok-Microsoft aumenta las tensiones entre EE. UU. y China • Los inversores esperan el resultado de la reunión...
Nordea emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Petróleo: La OPEP + oficialmente a partir del 1 de agosto puede aumentar la producción en 2 millones de barriles por día Un...
Si observamos el GBPUSD desde un punto de vista técnico, podemos ver que el precio se cotiza cerca del soporte clave. El límite inferior...
Las existencias cayeron después del inicio de la sesión DE30 lucha cerca de 12,600 pts Informes de ganancias...
• Las lecturas del PMI de la eurozona superan las expectativas • El Nasdaq (US100) alcanza un nuevo ATH • Microsoft (MSFT.US) confirma...
Los índices de EEUU cerraron la sesión de ayer con sólidas ganancias. El S&P500 creció un 0.72%, el Dow Jones un...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
Continúa el desacuerdo entre China y EEUU Los datos de pedidos industriales en EEUU, más potentes en el pasado mes de...
Las últimas previsiones meteorológicas reducen a la mitad los descensos de los precios del gas natural en los Estados Unidos. Hoy,...
• July was the worst month of the pandemic in the US • Microsoft (MSFT.US) pursuing TikTok purchase by September 15th • Marathon...
El PMI Manufacturero del Instituto de Administración de Suministros (ISM) en julio aumentó a 54,2 desde 52,6 en el mes anterior....
