Resumen diario: acciones en EE.UU. pierden impulso y el oro sube 0,30% 💰📄
Las bolsas estadounidenses cerraron la jornada sin una dirección clara. Al inicio de la sesión regular, los compradores intentaron continuar...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Banco Santander (SAN1.ES) se convirtió esta semana en el primer banco con sede en la Unión Europea en casi una década en alcanzar...
El dólar estadounidense se fortaleció frente al peso mexicano este lunes, alcanzando un máximo de 20.12 y un mínimo de 19.95...
La reciente escalada del precio del cobre por encima de los 10.000 dólares por tonelada no responde a un mero rebote técnico ni a una recuperación...
La sesión de ayer en el mercado bursátil estadounidense cerró con ganancias claras en los principales índices, impulsadas principalmente...
Petróleo Donald Trump anuncia la imposición de un arancel del 25% a los países que importen petróleo de Venezuela. Trump...
Confianza del consumidor – Conference Board (EE.UU.): Dato actual: 92,9 Pronóstico: 94 Dato anterior: 98,3 (revisado...
La plata sube hoy más de un 2 %, mientras que el oro sube un 0,5 % y el dólar estadounidense se debilita levemente, a pesar de un ligero...
Las acciones europeas suben hoy tras la mejora en la confianza empresarial en la mayor economía de la región, según la encuesta alemana...
Esto refleja una ligera mejora en el sentimiento empresarial, lo que podría interpretarse como un indicio de optimismo moderado en el entorno económico...
Las actas de la reunión de enero del Banco de Japón revelaron una creciente confianza entre los responsables de la política monetaria....
El calendario económico de hoy incluye las lecturas de la confianza empresarial alemana, los datos de vivienda en EE. UU. y las cifras de confianza...
Las acciones chinas lideran las caídas del mercado asiático, con el índice tecnológico de Hong Kong sufriendo una caída...
El par USDCLP registró una sesión bajista este lunes, manteniéndose por debajo de los 930 y tocando mínimos intradía...
El S&P 500 registró un alza del 1.5 % hasta los 5718.7 puntos, el Nasdaq 100 subió 1.9 % a 19894.82, y el Dow Jones Industrial...
El presidente Donald Trump anunció el lunes que Estados Unidos y Ucrania están a punto de firmar un acuerdo de reparto de ingresos sobre...
Lo que parecía un movimiento casi exclusivo del mercado estadounidense durante la era GameStop ha cruzado el Atlántico. Esta vez, algunos...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas NZD/USD. La entidad recomienda tomar una posición larga en...
Las acciones expuestas a criptomonedas están repuntando a medida que el Bitcoin acumula su segunda jornada consecutiva al alza, subiendo un 3 %...
