Coronavirus: actualización de mercado
• El número de casos nuevos de COVID-19 se acelera más rápido en América, que representan aproximadamente la mitad de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• Impresionantes resultados de los gigantes tecnológicos de EE. UU. • El efecto del coronavirus sobre las cifras de ayudas al desempleo...
OIL.WTI está cayendo por tercer día consecutivo. La caída no ha sido abrupta hasta el momento, pero podría...
Acciones europeas con pequeñas ganancias DE30 prueba el límite superior del rango de negociación Siemens Healthineers...
ISM manufacturing seen higher in July Final manufacturing PMIs from Europe and the United States Focus on stimulus talks and US-China...
El mercado de renta variable asiática arranca una nueva semana con tinte mixto. Los índices de China registran beneficios, así...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados, en esta ocasión con Miguel Momobela, ...
SEB ha emitido una recomendación para GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguietnes niveles: Entrada...
• El NASDAQ crece más de un 1% • Los resultados de Apple, Amazon y Facebook superaron las expectativas • Las acciones de...
Hoy, el precio del café está aumentando un 1,7%, mientras que este mes el precio ya ha aumentado en más del 16%. Los recientes aumentos...
Cuatro compañías de Big Tech informaron ganancias del segundo trimestre después de que la sesión cerró ayer. En esta...
• Bitcoin está probando el nivel resistencia de $ 11.100 • Creciente correlación entre Bitcoin y oro • Ripple...
Los índices europeos intentan recuperarse DAX prueba 12,500 pts pero no supera el nivel anterior Nemetschek (NEM.DE) gana...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Estado de ánimo del mercado mixto después de los buenos resultados de las Big Tech Informes del PIB de España, Italia...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixta. S&P 500 cerró 0.38% más bajo, Dow Jones cayó...
El jueves fue muy turbulento en los mercados financieros con la caída del dólar estadounidense y la mayoría de los índices...
¡Ya estamos en directo! Continúa el ciclo de conferencias de XTB, en donde los expertos del sector hablan de las oportunidades de...
