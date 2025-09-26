Seminario : Simulación de Trading en vivo , con Pablo Gil
En 15 minutos da comienzo el seminario de Pablo Gil : Simulación de Trading en vivo Puede seguir el seminario a través de este enlace:
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
En 15 minutos da comienzo el seminario de Pablo Gil : Simulación de Trading en vivo Puede seguir el seminario a través de este enlace:
• El presidente estadounidense Donald Trump sugiere retrasar las elecciones. • Cuatro compañías de Big Tech informarán...
Anheuser-Busch InBev (BUD.US), la mayor cervecera del mundo, anunció hoy que los ingresos totales para el segundo trimestre cayeron un 17,7%. Los...
Cuatro compañías de Big Tech informarán sus resultados del segundo trimestre hoy después del cierre de la sesión...
Los futuros del índice de EE.UU. cotizaron ligeramente a la baja antes del inicio de la sesión de EE.UU. Al observar técnicamente...
El tan esperado informe del PIB de EE.UU. del Q2 de 2020 se publicó hoy a las 14:30. Los datos mostraron que la economía de EE.UU. se contrajo...
• A nivel mundial, la tasa de nuevas infecciones no muestra signos de desaceleración, y la enfermedad se acelera de manera más...
Los índices se desploman sobre los temores de virus y el débil PIB alemán DE30 prueba 12,500 pts Volkswagen...
Nuevo seminario sobre el ORO. Las recientes medidas adoptadas por los bancos centrales, para apoyar la economía impactada por el Covid-19, han favorecido...
El informe del PIB alemán para el segundo trimestre de 2020 se publicó a las 10:00. Se esperaba que el informe mostrara una caída...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Esta temporada estival impartimos un curso para aprender a invertir desde cero ¿no lo sabías? Aún no es tarde, no te pierdas nuestra...
La recuperación continua en los casos mundiales de Covid-19 y el nuevo récord alcanzado en los casos diarios ayer ejercen presión...
La plata es uno de los grandes ganadores en julio, ya que los metales preciosos aprovecharon la debilidad del USD y las políticas extremas...
El PIB de EE.UU. se contrae 34% (y/y) en el segundo trimestre de 2020 El PIB de Alemania se redujo un 9% (q/q) Alphabet, Amazon, Apple...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 cerró 1.24% más alto, Dow Jones agregó...
Jerome Powell comenzó la conferencia de prensa a las20:30 y repitió que la Reserva Federal sigue comprometida a usar todas sus herramientas...
El FOMC decidió dejar los tipos de interés sin cambios. La decisión fue unánime. Las líneas de intercambio de divisas...
General Motors Co. (GM.US) reportó una pérdida trimestral de $0.50 por acción, mientras que los analistas esperaban una pérdida...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor