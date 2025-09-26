APERTURA AMERICANA: Wall Street sube antes de la decisión del FOMC
El mercado de valores de EE. UU. abre con pequeñas ganancias, la decisión del FOMC está en un primer plano El US30 pone a prueba...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El mercado de valores de EE. UU. abre con pequeñas ganancias, la decisión del FOMC está en un primer plano El US30 pone a prueba...
En 15 minutos comenzamos el seminario ¿Por qué el desempleo en EEUU no afecta a las Bolsas? con Pablo Gil Puede seguir el seminario...
Donald Trump envió un tweet diciendo que en caso de que el Congreso no "brinde justicia a las Big Tech", lo hará él mismo...
Societe Generale ha emitido una recomendación sobre NZDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguiente...
Silver Los precios de los metales preciosos han sido muy volátiles en los últimos tiempos. Los precios del oro y la plata aumentaron a...
El Departamento de Energía de EE. UU. publicó el último informe de inventarios de petróleo a las 16:30. Conclusiones clave...
MásMóvil registró un incremento en su beneficio neto ajustado del 36% en el primer semestre de 2020 con respecto el ejercicio anterior,...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 16,91 millones, de los cuales han fallecido más de 663.000...
Boeing (BA.US) informó los resultados del segundo trimestre antes de que abriera la sesión de Wall Street hoy. Los ingresos llegaron...
La Fed ha logrado cambiar los mercados en marzo y desde entonces los inversores cuentan con el banco central de Estados Unidos para aumentar el sentimiento....
• Acciones europeas mixtas en apertura • DE30 está probando un nivel de soporte importante • Pérdidas trimestrales de...
USDJPY ha estado operando en una tendencia a la baja recientemente. El par rompió por debajo del soporte clave a un nivel de 106.00 el lunes y siempre...
Decisión de tipos de interés del FOMC Se espera que el informe semanal de la EIA muestre un incremento de 1.0 millones de barriles PayPal...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. S&P 500 perdió 0.7%, Dow Jones cayó 0.8% mientras...
Damos comienzo al seminario : "Simulación de Trading avanzado". Con Pablo Gil Este seminario es exclusivo para clientes. Puede...
DR Horton (DHI) - El constructor de viviendas reportó una ganancia trimestral de $ 1,72, que superó la estimación de $ 1,27. Las ganancias...
• Resurgimiento de la pandemia en la UE • El oro alcanza el máximo histórico • La semana más ocupada de la temporada...
• Los Republicanos revelan el plan de recuperación pandémica de $ 1 billón • BioNTech (BNTX.US) y Pfizer...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 16,66 millones, de los cuales más de 656.000 murieron y más...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor