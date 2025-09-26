McDonald’s and Pfizer - how did they cope with the second quarter?
McDonald's Corp (MCD.US) se encuentra entre las compañías que publicaron sus resultados trimestrales hoy. Como es una de las cadenas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
McDonald's Corp (MCD.US) se encuentra entre las compañías que publicaron sus resultados trimestrales hoy. Como es una de las cadenas...
US100 está negociando una corrección reciente a la baja. Sin embargo, al observar el intervalo M15, se puede ver que el movimiento hacia...
Oro El precio del oro alcanza el máximo histórico y detiene el repunte solo $ 20 por debajo de $ 2,000 Algunas recogidas de beneficios...
Las acciones europeas registran pequeñas ganancias DE30 no supera la media móvil de 200 horas Delivery Hero (DHER.DE)...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Se espera que la confianza del consumidor del CB se deteriore en julio Avalancha de informes de resultados de EE. UU. El martes es...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con subidas decentes. S&P 500 cerró 0.74% más alto, Dow Jones...
En 15 minutos damos comienzo al seminario de Pablo Gil : "El renacer del Oro, la Plata y las criptomonedas " Puede seguir el seminario desde...
Las acciones de American Electric Power (AEP.US) se desplomaron después de que un informe de Columbus Dispatch revelara que un grupo de dinero negro...
Coronavirus El número de casos totales supera ya los 16.4 millones en todo el mundo. Además el número de fallecimientos también...
• Temporada de ganancias en pleno apogeo • Mnuchin comunicaba que los republicanos presentarán hoy un estímulo...
Seminario en Directo: Nueva revisión semanal de los mercados con Darío García a la 17h, revisaremos el auge de los metales preciosos...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una órden limitada larga...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 16,44 millones, de los cuales fallecieron más de 652.000 y...
Bitcoin has been trading in a local sideways move recently. Hoverwer, the major cryptocurrency managed to deliver a strong upward move at the end of the...
Los mercados europeos se negocian al inicio de una nueva semana DE30 intenta mantenerse por encima de la línea de tendencia al alza SAP...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Se espera que el índice IFO alemán muestre la continuación de la recuperación Fase 4 de estímulos, proyecto...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor