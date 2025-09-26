Los metales preciosos continúan aumentando
Durante la sesión asiática, el oro subió a 1.866 dólares la onza, un nivel que no se había visto desde 2011, ya que...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. S&P 500 agregó 0.2%, Dow Jones ganó 0.6% mientras...
Los datos de hoy de la economía canadiense resultaron peores de lo esperado. Las ventas minoristas canadienses aumentaron un 18.7% M/M para mayo,...
• El número total de casos confirmados de coronavirus alcanzó casi 14,90 millones, de los cuales murieron más de 614 000 y...
• Los legisladores estadounidenses continúan discutiendo el siguiente paquete de estímulos • Coca-Cola (KO.US) reportó...
Los precios del petróleo subieron más del 3% durante la sesión de hoy, con futuros del WTI de alrededor de $ 42.36 por barril y...
Soja El precio de la soja regresa al área de 900 centavos Los datos sobre la calidad de los cultivos en los Estados Unidos causaron un retroceso...
Coca-Cola (KO.US) se encuentra entre las compañías que publicaron sus informes de resuletados del segundo trimestre antes de la apertura...
Las acciones europeas iniciaron la sesión de hoy más alto gracias al acuerdo de fondo de recuperación. El índice alemán...
Los líderes de la UE concluyen negociaciones de 4 días con un acuerdo DE30 cotiza en positivo hasta la fecha desde comienzo...
La plata es uno de las materias primas con mejor rendimiento en la actualidad. El metal precioso continúa subiendo y ha logrado superar la...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los líderes de la UE llegaron a un acuerdo sobre el fondo de recuperación Polonia y Canadá publican sus datos de ventas...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 agregó 0.84% mientras que Nasdaq subió 2.51%...
En 15 minutos dará comienzo el seminario : "Las 5 acciones de EEUU que maquillan la realidad", con Pablo Gil Puede seguir...
• Las acciones de EE. UU. abren plano. • IBM (IBM.US) informará de sus resultados después del cierre de mercado. •...
El movimiento al alza en el mercado de la plata continúa. El precio de este metal precioso subió un 2,3% durante la sesión de hoy...
Según Bloomberg, la vacuna en la que la Universidad de Oxford está trabajando con AstraZeneca Plc (AZN.UK) mostró resultados prometedores...
Nuevo seminario semanal con Darío García, revisará los aspecto más importantes de la semana de los principales mercados, desde...
