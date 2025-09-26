Visión de Mercados con Pablo Gil 20-07-2020
Coronavirus El número de casos totales supera ya los 14.5 millones en todo el mundo. Además el número de fallecimientos también...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Credit Suisse ha emitido una recomendación para EURCHF: El Banco recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
• El número total de casos confirmados de coronavirus alcanzó casi 14,66 millones, de los cuales más de 609 000 murieron y...
Las conversaciones del fondo de recuperación de la UE se reanudarán a las 3:00 p.m. BST DE30 recupera y prueba 13,000 pts Comité...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los índices del mercado bursátil europeo comenzaron la semana con una caída después de que los líderes de la UE no hayan...
• El número total de casos confirmados de coronavirus alcanzó el jueves casi 14,00 millones, de los cuales más de 593 000 murieron...
Las negociaciones del fondo de recuperación de la UE continúan La producción industrial polaca se redujo en junio IBM...
La negociación de índices de renta variable se mezcló durante la sesión asiática. S & P / ASX 200 y Kospi cotizan...
El USDCHF cotizó el viernes a la baja. Sin embargo, mirando el intervalo H1, el par alcanzó un área de soporte clave. Está...
• Bitcoin open interest is rising • The launch of Ethereum 2.0 may be delayed • Twitter hackers made $121,000 in Bitcoin The...
El euro es una de las monedas G10 de mejor rendimiento el viernes, con el EURUSD subiendo de nuevo por encima de 1,14. Las discusiones sobre la forma final...
Discusiones del fondo de recuperación de la UE DE30 registra una ganancia menor Deutsche Boerse (DB1.DE) para permitir la...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los líderes de la UE se reúnen para discutir el fondo de recuperación posterior a Covid Pequeña mejora vista...
Los principales índices de Wall Street terminaron la sesión de ayer a la baja con S&P 500 cayendo un 0,34%, Dow Jones disminuyó...
Almirall La conocida compañía catalana Almirall, que ha ingresado recientemente en el selectivo español (en sustitución...
En 15 minutos damos comienzo al seminario: "Simulación de Trading en vivo" con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
