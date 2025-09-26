Apertura Americana: Wall Street abre a la baja tras la peticiones de desempleo.
• Las peticiones de desempleo en EE. UU. siguen siendo elevadas • Las ventas minoristas en EE. UU. superan las expectativas •...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El estado de ánimo entre los inversores estadounidenses es bastante pobre hoy. Nasdaq está perdiendo más del 1% en la apertura, a...
Los principales bancos de Wall Street iniciaron la temporada de resultados del segundo trimestre de 2020 esta semana. Los informes entrantes serán...
El número de estadounidenses que solicitaron los beneficios de desempleo fue de 1.3 millones en la semana que terminó el 11 de julio, después...
El Banco Central Europeo anunció su última decisión de política monetaria a las 13:45pm. El Banco dejó los tipos de...
Las acciones caen después de datos mixtos de China DE30 retocede después de un ataque fallido en 13,000 pts La Entidad...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 13,71 millones, de los cuales más de 587 000 murieron y más...
El principal par de divisas rompió por encima de la resistencia clave en 1.14 ayer. Sin embargo, un movimiento de corrección se puede ver...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los mercados europeos se abren a la baja Se espera que el BCE no haga cambios Ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron en junio Los...
Los índices de Wall Street tuvieron ayer una sesión volátil pero lograron terminar el día más alto. S&P...
• Los casos de coronavirus en EE. UU. continúan aumentando • Moderna (MRNA.US) : las acciones aumentaron un 17% en las noticias...
El Bank of New York Mellon (BK.US) es una de las acciones con peor desempeño durante la sesión de hoy, a pesar del hecho de que la compañía...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 7.49 millones de barriles en la semana que terminó el 10 de julio de 2020, tras un aumento...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 13,47 millones, de los cuales más de 581 000 murieron y más...
OIL.WTI Comencemos el análisis de hoy con el mercado del petróleo. El precio del crudo permanece estancado cerca de los máximos...
Las acciones suben por las esperanzas de vacunas DE30 negocia cerca de 12.800 pts Draegerwerk (DRW3.DE) salta después...
