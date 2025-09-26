Alerta técnica: EURUSD
El par principal rompió por encima de la resistencia clave esta mañana. Mientras el EURUSD se negocie por encima de él, la continuación...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Reunión del Comité de la OPEP Más resultados de los bancos estadounidenses Decisión de tipos del Banco...
Los índices estadounidenses se recuperaron de las caídas iniciales y terminaron la sesión al alza. S&P 500 cerró 1.34%...
En 20 minutos daremos comienzo al seminario "Simulación de trading avanzado" con Pablo Gil Este seminario es exclusivo para clientes...
• Aumento en las tensiones entre China y EE. UU. • Restricciones de bloqueo reimpuestas en California • Los resultados trimestrales...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 13,27 millones, de los cuales más de 576 000 murieron y más...
Cobre: El precio del cobre supera los USD 6600 por tonelada, el nivel más alto en los últimos dos años La correlación...
Tres bancos importantes de EE.UU. publicaron sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado de hoy en EE.UU.: JPMorgan Chase & Co (JPM.US),...
Morgan Stanley ha emitido una recomendación para USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
AUDUSD ha estado operando en un movimiento lateral recientemente. El par rebotó hoy en el límite inferior del rango de consolidación,...
Las acciones retroceden ante el coronavirus y las relaciones chino-estadounidenses DE30 prueba el promedio móvil de 200 horas Los...
DE30 y US500 cayeron durante la primera hora de la sesión europea después de que China haya dicho que impondría sanciones a la...
El mercado de valores baja a medida que California detiene la reapertura El IPC Base de Estados Unidos se aceleró en junio Los...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. Los estados de ánimo se deterioraron después de que...
USDJPY regresó por debajo del área de resistencia clave. La zona marcada con color rojo (107.20) está determinada por el límite...
Comenzamos el seminaro : El mundo real versus los mercados financieros , con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
Quest Diagnostics (DGX.US) reportó unos ingresos preliminares del segundo trimestre por encima de las expectativas de los analistas, debido en gran...
