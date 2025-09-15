El Nasdaq 100 sube un 1,5 %📈
Wall Street sube al comenzar la nueva semana de operaciones. El US100 sube actualmente un 1,5 %, mientras que el US500 sube un 1,3 %. A medida que se aproxima...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Wall Street sube al comenzar la nueva semana de operaciones. El US100 sube actualmente un 1,5 %, mientras que el US500 sube un 1,3 %. A medida que se aproxima...
Goldman Sachs rebaja la calificación de Super Micro Computer a "Venta" Tesla busca la aprobación china para funciones avanzadas...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵
Datos PMI de marzo: S&P Global Manufacturing PMI: 49,8 (previsto: 51,9; anterior: 52,7) S&P Global Composite PMI: 54,3 (anterior: 51,6) S&P...
Las ganancias regresan a Europa este lunes ante una menor preocupación por los aranceles recíprocos programados para el 2 de abril, tras...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Las acciones de Bayer (BAYN.DE) caen alrededor de 7 % al inicio de esta semana, después de que la compañía recibiera un veredicto...
La bolsa europea abre en positivo y recupera parte de la reciente corrección, con el Eurostoxx50, el Dax 40 y el Cac 40 firmando ligeras...
Informe de los PMIs en Reino Unido (mes de marzo) Índice PMI Compuesto Global del S&P: real: 52,0. Pronóstico: 50,3. Anterior:...
Los PMI mixtos de la eurozona apuntan a un estancamiento del sector servicios 10:00 AM, Datos del PMI de la Zona Euro de marzo: PMI manufacturero...
Informe de PMIs preliminar de Francia en marzo : PMI compuesto de HCOB Francia: real: 47,0; anterior: 45,1. PMI de servicios de HCOB Francia:...
«El objetivo de inflación podría alcanzarse antes de lo que indicaban las últimas proyecciones», comentó Piero...
La semana de los bancos centrales ha finalizado, pero los informes clave seguirán apareciendo en los próximos días. Hoy se publican...
El viernes, Estados Unidos cerró en positivo con el notable repunte del Nasdaq 100 (+0,52%). Por su parte, el S&P 500 y el Dow Jones registraron...
El tipo de cambio en Chile permanece en la parte alta de su canal bajista, encontrando una resistencia técnica en torno a los $933, mientras los...
Los índices estadounidenses han recuperado gran parte de las pérdidas registradas en la apertura de hoy. El Nasdaq opera estable, el Dow...
Las acciones de Big Tech rebotan a mitad de la sesión del viernes, sacando a los índices estadounidenses de fuertes pérdidas. Un catalizador...
El iShares China Large Cap ETF (FXI.US) es un fondo cotizado en bolsa diseñado para rastrear el desempeño del FTSE China 50 Index, compuesto...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor