Visión de Mercados con Pablo Gil 13-07-2020
Coronavirus El número de casos totales supera ya los 13 millones en todo el mundo. Pese al fuerte crecimiento en casos de contagio la tasa...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Coronavirus El número de casos totales supera ya los 13 millones en todo el mundo. Pese al fuerte crecimiento en casos de contagio la tasa...
• Las acciones estadounidenses suben antes de la temporada de ganancias • Florida reportó un número récord de nuevos...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Hace unos minutos, PepsiCo (PEP.US) publicó sus resultados trimestrales del 2T cuando la temporada de resultados de Wall Street acaba de comenzar....
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 13.05 millones, de los cuales más de 571 000 murieron y más...
Los mercados bursátiles europeos lanzan la semana al alza El DE30 vuelve a probar pico a 12,835 pts Daimler (DAI.DE) ve la...
El mercado del cobre está al rojo vivo en este momento. El precio del cobre ha subido a máximos de más de dos años, rompiendo...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Ferrovial La compañía nacional está desarrollando un desinfectante con una duración de protección muy prolongada...
Como suele ser el caso de los lunes, el calendario económico está casi vacío. Los datos de producción industrial de Turquía...
Los inversores de Asia-Pacífico comenzaron la semana con ánimos optimistas. Nikkei cotiza 2.1% más alto, S & P / ASX 200 gana...
US500 el viernes reaccionó al nivel de resistencia que resulta de la geometría de mercado 1:1 (3,160 pts). Un movimiento ascendente que comenzó...
El estado de ánimo mejoró significativamente después del anuncio de Gilead Sciences (GILD.US) justo antes de la apertura del...
• El número total de casos confirmados de coronavirus ha superado los 12.42 millones, con más de 558.000 muertes y por encima de 7.24...
• Another uneventful week in the cryptocurrency market • Some cryptocurrenices exchanges experienced significant drop in volume • Bitcoin...
Hace unos momentos, la oficina nacional de estadística de Canadá publicó su informe del mercado laboral para el mes de junio. El consenso...
• Las tasas de infección por coronavirus continúan acelerando por encima de los máximos históricos. • Las acciones...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor