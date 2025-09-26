CHFJPY - recomendación de TD Research
TD Research ha emitido una recomendación para CHFJPY TD recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes niveles: Entrada...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
TD Research ha emitido una recomendación para CHFJPY TD recomienda tomar una posición corta sobre el par en los siguientes niveles: Entrada...
• Segundo día de la reunión del Eurogrupo y EcoFin. • Se espera que las cifras de empleo canadienses se recuperen en junio No...
Los precios del petróleo están recortando por segundo día en relación con los datos de COVID tanto de los EE.UU. como de Asia....
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer de mixtos. S&P 500 perdió 0.6% mientras que Dow Jones cayó...
En 20 minutos damos comienzo al seminario "Simulación de Trading en vivo" con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
Las acciones estadounidenses han abierto hoy con signo mixto: Nasdaq sube un 0.7% mientras que S&P 500 y DJIA cotizan ligeramente positivos. Los gigantes...
Después de una apertura mixta en los Estados Unidos, los índices estadounidenses rápidamente comenzaron a perder fuerza. Actualmente,...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 12,19 millones, de los cuales más de 552 000 murieron y más...
Hace unos momentos, el Departamento de Trabajo de EE.UU. Publicó su informe semanal de solicitudes de prestación por desempleo. El consenso...
• Elección del Presidente del Eurogrupo • El número total de casos de Covid-19 superó los 12 millones • El Tribunal...
EURUSD comenzó la sesión de hoy más alto rompiendo por encima de la resistencia en 1,1340, sin embargo, las ganancias se borraron...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Eurogrupo debe nombrar un nuevo presidente Se espera que las solicitudes de desempleo semanales en Estados Unidos disminuyan a 1.37 millones El...
• Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 agregó 0.8% mientras que Dow Jones subió...
En 10 minutos comenzamos nuestro seminario "Pan para hoy, hambre para mañana", con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este...
El índice DAX ha estado perdiendo terreno dinámicamente al final de la sesión de contado. El precio actualmente está probando...
Otro día en el que los inversores se preguntan si la actual crisis del coronavirus podría desencadenar una corrección mayor en...
Hace unos momentos, se ofreció a los inversores el informe de la Administración de Información de Energética (EIA). Los datos...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor