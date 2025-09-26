VÍDEO PABLO GIL: "Fuerte recuperación de la Bolsa China"
La bolsa china ha subido casi un 12% en tan solo dos días. La explicación es sencialla: 4 medios estatales de prensa han estado hablando...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones de Alcoa Corp. (AA.US) subieron más de 5.0% en la preapertura del mercado, después de que la compañía proporcionase...
JP Morgan ha emitido una recomendación para GBPCHF. El Banco recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada:...
GOLD El oro ha estado operando en una tendencia al alza desde un período considerable de tiempo. Durante la sesión de hoy, el precio subió...
• The total number of confirmed coronavirus cases surpassed 11.97 million of which more than 547 000 died and over 6.92 million recovered. • US...
• El número de casos de COVID-19 sigue aumentando a nivel mundial. • Deutsche Bank (DBK.DE) multado con 150 millones por los...
El oro supera los máximos locales recientes y cotiza alrededor de $ 1800 por onza, por primera vez desde noviembre de 2011. El siguiente nivel de...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Las acciones europeas cayeron el martes desde los máximos del mes alcanzado el día anterior, con el DAX 30 cerrando 117 puntos o 0.9% a 12,617,...
El canciller británico Rishi Sunak publicará hoy su declaración de verano Se espera que el informe semanal de la EIA muestre...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer en rojo. S&P 500 perdió 1.5% mientras que Dow Jones cayó...
Comenzamos el seminario exclusivo para clientes con Pablo Gil . "Trading avanzado" Puede conectarse a la sesión...
Después de la euforia del mercado ayer, los mercados bursátiles mundiales experimentaron una ligera corrección hoy. Las disminuciones...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 11,76 millones, de los cuales más de 541 000 murieron y más...
Petróleo: El crudo Brent y el WTI aún permanecen por debajo de la resistencia clave ($ 41 y $ 45 por barril respectivamente) Arabia...
EURUSD comenzó la sesión de hoy con un movimiento a la baja. Sin embargo, los compradores logran detener las caídas en el soporte...
Novavax Inc (NVAX.US) ha anunciado oficialmente que ha obtenido una financiación de $1.600 millones de la Operación Warp Speed....
• Los casos de coronavirus aumentan en todo el mundo • CE predice una recesión más profunda en la eurozona • Deutsche...
