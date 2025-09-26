Apertura de Mercados 07-07-2020
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El dólar australiano retrocede con fuerta este martes por la mañana después de la sorprendente noticia del confinamiento en Melbourne....
Banco Santander El banco presidido por Ana Patricia Botin es una de las entidades financieras que más préstamos ha concedido a...
Indice de gerentes de compras Ivey de Canadá Boletín estadístico semanal API No hay muchos datos programados para su conocimiento...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 subió un 1.6% mientras que Dow Jones lo hizo un...
El índice tecnológico de Estados Unidos alcanzó ayer nuevos máximos históricos. Sin embargo, US100 se encuentra en la...
Coronavirus: actualización del mercado • El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 11,58 millones,...
Los ánimos optimistas prevalecen hoy en los mercados bursátiles mundiales ya que el sentimiento alcista fue excepcionalmente fuerte en los...
Credit Agricole recomienda tomar una posición en EURGBP. Credit Agricole recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
Nordea ha emitido una recomendación sobre EURCHF. Nordea recomienda tomar una posición larga en los siguientes niveles: Entrada (a...
Coronavirus El número de casos totales supera ya los 11.5 millones en todo el mundo. Los rebrotes en Europa siguen siendo controlados y...
A las 15:45h Markit publicó su dato del PMI de los Estados Unidos para el mes de junio. La cifra clave llegó ligeramente por encima...
Tesla (TSLA.US) las acciones subieron más del 6.2% en la preapertura después de que JPM Securities elevara el precio objetivo de $1,050...
Uber Technologies (UBER.US) acaba de anunciar que adquirirá el servicio de entrega de comida Postmates. Los medios ya informaban sobre un posible...
• Las acciones chinas suben a máximos de 2 años y medio • DE30 se acerca a 12,959 pts • El CEO de Commerzbank...
• Las principales criptomonedas continúan cotizando en un rango lateral • Se debilita la correlación entre el Bitcoin y otros...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 11.02 millones, de los cuales más de 524 000 murieron y más...
Ventas al por menor de la zona euro en mayo ISM PMI no manufacturero Los índices bursátiles europeos buscan abrirse al...
