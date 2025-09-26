Los índices suben el lunes por la mañana
Los principales índices comenzaron la semana con un repunte explosivo tras el estallido de euforia en China. Sin un catalizador específico,...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los principales índices comenzaron la semana con un repunte explosivo tras el estallido de euforia en China. Sin un catalizador específico,...
• Los futuros de los Estados Unidos apuntan a una apertura verde después de un fin de semana largo, mientras que las acciones en Asia-Pacífico...
Los índices europeos cotizan a la baja el viernes DE30 rompe por encima de 12.550 pts BMW (BMW.DE) pondrá mayor énfasis...
En los últimos días se produjo un incremento en los casos diarios en los EE.UU. y se establecieron nuevos records en los últimos...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Mapfre, ha reflejado ciertas correcciones en su precio que la han devuelto a la zona de 1.55 EUR/acción, si bien la ventana temporal a medio plazo...
Revisiones europeas de PMI Vacaciones en los Estados Unidos Los índices bursátiles europeos buscan planos o ligeramente...
Los índices de EE.UU. terminaron la sesión de ayer al alza después de la sorprendente cifra del informe NFP. S&P 500 agregó...
En 15 minutos damos comienzo al seminario de Pablo Gil "Trading en vivo". Puede seguir el seminario en este enlace:
Nio (NIO.US) - El productor chino de automóviles eléctricos entregó 3.740 vehículos durante junio, su récord...
• Las nóminas no agricolas suman 4,8 millones • Estados Unidos registró un aumento diario de registro de Covid-19 •...
La publicación de NFP de hoy fue indudablemente fuerte. El aumento del empleo sorprendió al alza por segundo mes consecutivo, esta vez en...
Los mercados bursátiles europeos y los futuros de renta variable de EE.UU. Mantienen las subidas y cotizan cerca de los máximos diarios,...
Nueva campaña social desencadena boicot en Facebook Los anunciantes paralizan el gasto en las redes sociales Microsoft, Starbucks...
La economía de EEUU ha sumado 4'8 millones de nuevos empleos en junio, cifra más alta registrada en comparación con los 2'509...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 10,82 millones, de los cuales más de 519 000 murieron y más...
Los mercados europeos se recuperan DE30 solo una muesca por debajo de 12,500 pts SoftBank finaliza su asociación con Wirecard...
EURUSD comenzó la sesión de hoy con un movimiento al alza. El par está probando ahora la línea de tendencia a la baja. Una...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor