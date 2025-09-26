Apertura de Mercados 02-07-2020
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Informe de empleo no agrícola (NFP) y solicitudes de desempleo Datos de la balanza comercial de Canadá y Estados Unidos El...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixta. S&P 500 ganó 0.50% mientras que Dow Jones cayó 0.30%....
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 7.20 millones de barriles en la semana que finalizó el 26 de junio de 2020, tras el aumento...
• Pfizer / BionTech arroja Resultados positivos en las vacunas • Cifras de ADP por debajo de las previsiones • FedEx sus acciones...
PLATA La plata ha estado cotizando en una tendencia al alza desde la segunda quincena de marzo. Sin embargo, el precio de este metal precioso se ha...
El mes pasado, el informe de NFP fue una sorpresa, mostrando un aumento inesperado en el empleo y una tasa de desempleo más baja. Este mes, el informe...
El informe ADP de datos de empleo en EEUU para el mes de junio ha sido publicado hoy a las 14:15h (GMT+2). Pese a las expectativas de generación...
A diferencia de otros índices de renta variable el IBEX muestra una estructura de largo plazo claramente bajista y se está acercando a un...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 10,6 millones, de los cuales murieron más de 514 000 y se...
Los futuros de las acciones alemanas caen después de reanudar las operaciones DE30 prueba el límite inferior de la geometría...
El oro sigue subiendo durante la primera sesión de negociación de julio. Los precios se están acercando al máximo de 2012,...
Eurex Exchange está experimentando algunos problemas técnicos esta mañana. Como resultado, algunos de los mercados que opera, incluidos...
Informe de ADP sobre empleo en EE. UU. Actas FOMC Publicaciones finales de PMI de fabricación para junio Los mercados bursátiles...
Los datos de ventas minoristas alemanas se publicaron a las 8:00 de la mañana. La cifra aplastó las expectativas de los analistas, ya que...
