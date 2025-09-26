Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con fuertes ganancias. Nasdaq saltó 1.87%, S&P 500 agregó 1.54%...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Comenzamos: El precio que tendremos que pagar por lo que hacemos hoy, con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
Tesla (TSLA.US) sube otro 7% el martes y cotiza por encima de $ 1070 por primera vez después de que un correo electrónico filtrado del...
Los estados de ánimo en los mercados bursátiles mundiales todavía parecen estar dominados por la incertidumbre del coronavirus. Si...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 10.42 millones, de los cuales más de 508,000 murieron y más...
Plata La plata ha sido una de las materias primas con mejor desempeño este trimestre (datos del mercado de futuros) La fuerte demanda de...
Hace unos momentos, los inversores conocieron dos datos importantes de los Estados Unidos. Los datos económicos resultaron ser mixtos: el PMI de...
El café ha estado operando en un movimiento lateral recientemente. El precio rompió por encima del límite superior del rango de ayer,...
En este vídeo analizo las estructuras que se están desarrollando a nivel intraday en el SP500, Nasdaq100, DAX, IBEX, EURUSD, BRENT y ORO.
Los índices europeos se deslizan después de la apertura alcista DE30 cae por debajo del promedio móvil de 200 horas Se...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
ALMIRALL La farmacéutica Almirall controlada por los hermanos Antonio y Jorge Gallardo dió el salto al IBEX-35 la semana pasada,...
Powell testificará ante el Comité de la Cámara Canadá publicará informe del PIB de abril La inflación...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer al alza, ya que los inversores minimizaron la reimposición de los bloqueos....
Al comienzo de la semana, los mercados bursátiles mundiales luchan claramente por la dirección. Los índices europeos cotizan ligeramente...
Coronavirus El número de casos totales supera ya los 10 millones en todo el mundo. En Europa se han producido varios rebrotes en casi todos...
Durante la sesión de hoy, los inversores han podido observar un fuerte repunte en los precios del café ya que las ganancias superan el 6%....
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 10.26 millones, de los cuales más de 504,000 murieron y más...
Mitsubishi UFJ Financial Group ha emitido una recomendación para NZDJPY. MUFG recomienda tomar una posición corta en los siguientes niveles: Entrada (a...
