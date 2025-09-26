EURUSD amplía las subidas después de una sólida lectura del IPC alemán
EURUSD recibió una oferta tras del lanzamiento del IPC alemán. La inflación en la economía más grande de Europa se aceleró...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El USDCAD rebotó en el área clave de resistencia en 1.3730 la semana pasada. La zona está marcada con el límite superior de...
Las acciones europeas luchan por una dirección DE30 tiene más de 12,000 pts Commerzbank (CBK.DE) planea medidas...
Las acciones de Wirecard (WDI.DE) literalmente explotan en la apertura del lunes después de que la compañía dijera durante el fin...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
TELEFONICA A través de su startup iUrban está desarrollando una solución tecnológica que permite a los hoteles digitalizar...
Mercados enfocados en el aumento de casos de coronavirus Inflación alemana intacta en junio El informe de NFP y las actas del FOMC...
Las acciones en Asia iniciaron una nueva semana a la baja con S & P / ASX 200, Nikkei y Kospi cayendo un 2%. Los futuros de S&P 500 y DAX cotizan...
Comenzamos nuestro consultorio de preguntas y respuestas con Pablo Gil Puede seguir el consultorio en este enlace:
El final de la semana ha generado cambios de humor en los mercados bursátiles mundiales. Aunque las acciones europeas abrieron en verde hoy,...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 9,73 millones, de los cuales más de 492 000 murieron y más...
EEUU está viviendo una segunda ola de contagios por Coronavirus, concentrada en los estados de California, Texas y Florida. En este vídeo...
El oro se negocia hoy en un movimiento lateral. Sin embargo, uno debe tener en cuenta que la tendencia principal sigue al alza ya que podemos ver una secuencia...
Hace unos minutos, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicó el conjunto de datos duros de la economía estadounidense....
• Las principales criptomonedas consolidan su rango de precios • Hoy expirarán opciones sobre Bitcoin por valor aproximado de 1...
• Las acciones europeas lanzaron la sesión de hoy al alza • DAX cotiza en un movimiento lateral • "Hemos...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Repsol continúa lidiando con su gradual caída de precios en el largo plazo, si bien en un horizonte temporal más corto ha conseguido...
