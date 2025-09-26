Calendario Económico: EE.UU. PCE, y discurso de la Presidenta Lagarde del BCE
La renta variable munidla logró borrar las pérdidas iniciales de ayer La presidenta del BCE, Christine Lagarde, tiene previsto dar un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
• Los índices estadounidenses lograron cerrar ayer en verde. El Dow Jones agregó un 1.2%. El S&P 500 ganó un 1.1%. El Nasdaq...
En 15 minutos damos comienzo al Seminario "Simulación de Trading en vivo" , con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
• Estados Unidos reportó el mayor aumento diario de infecciones • Aumento de peticiones por desempleo en Estados Unidos 1.5M •...
El Fondo Monetario Internacional a actualizado en junio sus previsiones económicas. En este video analizo las proyecciones de crecimiento global...
Walt Disney (DIS.US): el reciente aumento de los infectados por coronavirus ha obligado a Disney a retrasar la reapertura del parque temático en...
Desde mediados de abril de este año el petróleo ha estado recuperando parte de la caida que se produjo en los primeros meses de 2020. Sin...
EURUSD cotiza a la baja hoy. Sin embargo, el par cotiza cerca del soporte clave en 1.1175. El área verde en la gráfica a continuación...
Wirecard inicia el procedimiento de insolvencia La compañía dijo que "han desaparecido" 1.900 millones de euros Ex...
El número de estadounidenses que solicitaron la prestación de desempleo fue de 1.48 millones en la semana que terminó el 20 de junio,...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 9.55 millones, de los cuales más de 485,000 murieron y más...
Las acciones europeas se recuperan de las caídas de la mañana DE30 intenta superar los 12.200 pts Wirecard (WDI.DE)...
El escándalo Wirecard (WDI.DE) evoluciona a la velocidad de la luz. Hace solo unos días, la compañía dijo que le faltaban 1.900...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
Los mercados de valores retroceden a medida que aumentan los casos de coronavirus CBRT espera entregar un recorte de tasa de 25 pb Datos...
Los índices de Estados Unidos cayeron ayer debido al aumento de las preocupaciones por el coronavirus. El S&P 500 acabó un 2,59% más...
Damos comienzo a nuestro seminario : Los mercados pendientes de la pandemia, con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
• El presidente Trump planea imponer nuevas tarifas a algunos países de la UE • El FMI espera una contracción global de -4.9%...
