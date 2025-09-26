ESPECIAL ÍNDICES AMERICANOS CON PABLO GIL: SP500
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los inventarios de crudo en los EE.UU. aumentaron en 1.44 millones de barriles en la semana que finalizó el 19 de junio de 2020, tras el aumento...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 9.37 millones, de los cuales más de 480 000 murieron y más...
US100 Comencemos el análisis de hoy con un vistazo al índice tecnológico de EE.UU., ya que una vez más ha alcanzado un nuevo...
Soporte probado DE30 a 12,225 pts Volkswagen (VOW3.DE) considera la adquisición de Europcar Los mercados bursátiles...
La caída en los mercados bursátiles europeos y el mercado de futuros de EE.UU. se profundizó tras las declaraciones del Representante...
El mercado del petróleo ha estado operando en una tendencia al alza recientemente. Sin embargo, el precio no logró mantenerse por encima...
El DE30 se está moviendo fuertemente a la baja en la apertura de la sesión europea este miércoles, además de estar...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
SIEMENS GAMESA La empresa utilityespañola, tras el ajuste de sus previsiones, las compañías crediticias como Moody´s no han...
Los mercados europeos abren a la baja IFO alemán espera mostrar mejoría en junio Pronóstico del informe del DOE podría mostrar...
Los índices de EE.UU. terminaron la sesión de ayer al alza con S&P 500 ganando un 0,43% y Dow Jones agregando un 0,50%. Nasdaq subiendo...
Comenzamos en 10 minutos nuestro seminario : ¿Quién está comprando Bolsa a estos precios? , con Pablo Gil Puede seguir el...
• El presidente Trump confirma que el acuerdo comercial chino no está muerto. • El coronavirus continúa propagándose en...
El dólar está rompiendo una estructura en cuña que podría provocar una nueva fase de depreciación en la divisa estadounidense....
American Airlines (AAL.US) planea aumentar el tamaño de las ofertas de acciones convertibles y secundarias a $2 mil millones desde los $1,5...
Petróleo: El petróleo rompió por encima de los máximos recientes con WTI probando el límite superior de la...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 9,20 millones, de los cuales más de 474 000 murieron y más...
Los PMI franceses y alemanes superaron las expectativas DE30 borra la media móvil de 200 horas Ex-CEO de Wirecard (WDI.DE)...
