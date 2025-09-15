EURUSD baja tras comentarios moderados del BCE. ¿Otro recorte en abril?"
Yannis Stournaras, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), declaró que "todo apunta a un recorte en abril",...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Boeing (BA.US): Sus acciones subieron más del 5% después de ganar un contrato estratégico del Pentágono para un nuevo caza...
El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose hoy, con el par EUR/USD cayendo cerca de 0,3 %. El 21 de marzo, varios miembros de...
Esta semana, el evento clave fue la conferencia del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el discurso de Jerome Powell. La Reserva Federal...
Los mercados bursátiles de EE.UU. retroceden en la última sesión de la semana, con los índices US30, US500 y US100 cayendo...
El oro ha subido un 16 % en lo que va del año, alcanzando 15 máximos históricos en 2025, prolongando las fuertes ganancias del año...
Las acciones caen ante la inminencia de los aranceles de abril Tesla muestra resistencia mientras Musk insta a los empleados a mantener sus acciones Lockheed...
Canadá - Índice de Precios de Vivienda Nueva para febrero: actual 0.1% MoM; pronóstico 0.0% MoM; previo -0.1% MoM; Canadá...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada del viernes con una apreciación del 0,2%, cotizando en torno a los 927 pesos por unidad, en un...
Las acciones de International Airlines Group (IAG.UK) caen cerca de 2 % en la sesión de hoy, después de que un incendio en una subestación...
La mayoría de los índices europeos están en números rojos debido a la persistente debilidad. El Dax 40 ha empezado la sesión...
Los precios del petróleo bajaron ligeramente, asegurando una segunda semana consecutiva de avances, ya que las nuevas sanciones de EE. UU. a Irán...
El calendario económico de hoy incluye los datos de ventas minoristas de Canadá, la lectura de la cuenta corriente de la eurozona y las intervenciones...
Las acciones asiáticas se tambalean ante el panorama global ensombrecido. Las acciones tecnológicas de Hong Kong cayeron alrededor de un...
Según informes de Bloomberg, Apple ha decidido realizar cambios entre los ejecutivos responsables del desarrollo de Siri. Mike Rockwell, quien anteriormente...
En un reciente discurso en Calgary, el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, advirtió que los riesgos inflacionarios derivados de...
El Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, hizo una aparición en Fox News para recomendar al público que compre acciones de la...
