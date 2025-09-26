Calendario Económico: Los datos de Covid- 19 ponen nerviosos a los mercados
Los mercados siguen nerviosos mientras los casos de Covid-19 continúan aumentando Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. Disminuyeron...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones en Asia se negocian con signo mixt al comienzo de la nueva semana. Nikkei y S & P / ASX 200 negocian plano, Kospi cotiza a la...
Comenzamos ahora el seminario "El capitalismo de antes es ya historia" con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este enlace:
• China se comprometió claramente a seguir el acuerdo comercial de la Fase Uno. • Seis estados de EE. UU. establecieron registros diarios...
Las acciones de Occidental Petroleum (OXY.US) han subido más del 5% después de que un analista de SunTrust revisara la compañía...
• El número total de casos confirmados de coronavirus superó los 8,60 millones, de los cuales más de 456 000 murieron y más...
US100 en nuevos máximos históricos La fuerte venta del último jueves se ha quedado en el retrovisor. US100 se ha recuperado casi...
La volatilidad en en las divisas emergentes ha sido enorme en los primeros meses de este año. Tras una fuerte depreciación hemos asistido...
• Las principales criptos, cotizando en rango lateral • Un inversor de ETH paga 5.2 millones de USD en comisiones asociadas a dos operaciones...
Los índices de renta variable suben hoy nuevamente, ya que China prometió aumentar las compras agrícolas de Estados Unidos. Como resultado,...
Las acciones europeas registran ganancias moderadas DE30 cerca del promedio móvil de 200 horas una vez más Wirecard...
El petróleo WTI (OIL.WTI) superó la marca de $40. El nivel no se ha visto desde que la OPEP+ llegó a un acuerdo para extender el acuerdo...
¡Buenos días! Como cada mañana ya está disponible la Apertura de Mercados con Darío García, un breve...
La utilidad del dinero en efectivo estaba en entredicho antes del Covid-19, actualmente el efecto durante estos últimos meses se ha maginificado....
Los futuros europeos registran pequeñas ganancias El Consejo de la UE probablemente no llegue a un acuerdo sobre algo importante...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixta. S&P 500 cerró 0.06% más, Nasdaq agregó 0.33%...
Comenzamos ahora el seminario "Descifrando los mercados financieros. Trading en vivo " con Pablo Gil Puede seguir el seminario en este...
Dish Network Corp (DISH.US) está dispuesto a finalizar su acuerdo con T-Mobile, según una presentación de la SEC. T-Mobile, que...
• Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos son más débiles de lo esperado. • La acción de Spotify (SPOT.US)...
